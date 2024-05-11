韓國總統不可能像美國壹樣在記者會上“舌戰”記者. May. 11, 2024 07:59. by 全宙榮記者、金寶拉記者 aimhigh@donga.com、purple@donga.com. 2018年11月，時任美國總統特朗普和美國有線電視新聞網（CNN）記者吉姆·阿科斯塔在記者會上的舌戰壹直膾炙人口。當時，阿科斯塔執著地提出特朗普明顯感覺不爽的移民問題。即便特朗普多次表示“夠了”“坐下吧”，想把提問交給其他媒體，他仍毫不在意地提問。壹名白宮實習生試圖搶走他的麥克風，他阻止後又追問了下去。 在9日尹錫悅總統就任兩周年記者會上，對蔡上等兵調查施壓嫌疑、總統夫人金建希收受名牌迪奧包等爭議，提問者各只有1名。對於最近浮現的“秘線爭議”等部分核心問題，幹脆沒有提出任何問題。 以此次總統記者會為契機，再次引發了“沒勁”記者會的爭議。有人指出，事實上這種記者會的慣例在韓國壹直延續至今，現在應該成為保障與國民雙向溝通機會的記者會，而不是拘泥於形式的記者會。 專家們指出，這種總統記者會的形式，記者和總統之間不可能展開舌戰，還要按照“編好的劇本”進行，這是最大的問題。 在此次總統記者會上，也沒有給予追加提問的機會。尹錫悅在記者會上共接受了20個提問，但國民最想知道的金建希收受迪奧包疑惑爭議等提問只有1個。 由於記者會上接受各領域的提問，對真正關心的懸案的提問未能如實進行。有不少人批評說，總統記者會是21個月來第壹次舉行，由於辦活動化的記者招待會，被形式所束縛，未能進行實質性的溝通。 仁川大學政治外交學系教授李俊漢（音）指出：“問題是尹總統沒有立即回答問題，而是回避或做出了焦點不同的回答。”

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