網絡直播的殺人現場，喪失理性的狗血YouTuber文化. May. 11, 2024 07:59. . YouTube（油管）最終現場直播了可怕的殺人場面。前天光天化日之下，在釜山法院前發生了壹名YouTuber（油管博主）被揮舞的兇器刺傷，導致50多歲的油管博主死亡的事情。此前，犯人和受害者在網絡廣播中互相誹謗，經過暴力和數十起訴訟戰，最終演變成惡性持刀行兇事件。事件發生當時，受害者正在以“粉絲們準備112報警”為題進行直播，殺人現場的尖叫聲和受害者流下的血通過油管原封不動地轉播。犯人被捕後還在自己的油管頻道上上傳了“向大家致以最後的問候”的文章。 YouTube和AfreecaTV等網絡廣播的不良內容不是壹兩天的問題，但是最近已經超過了界限。過去，煽情節目等主要成為問題，但最近出現了網絡爭吵的當事者實際見面吵架的“現實玩家對決”、競爭性喝酒的“挑撥離間節目”的同席者遊街示眾、人身攻擊性聯合廣播、暴力和惡言橫行的“地獄派對”等，自殺場面被現場直播的事情接連不斷。但是此次連殺人慘劇也實時播出了。 喪失理性，只以刺激性內容追求收益的“狗血YouTuber文化”今後會達到何種境地，令人無法預測。但是，對這種廣播的限制實際上依賴於油管等平臺運營商的自身指導方針。雖然事業者會刪除違反政策的影像，但新上傳的影像更多。現場直播甚至不能成為廣播通信審議委員會的審議對象。 在包括兒童和青少年在內的非特定多數人可以不受限制地連接的網絡廣播中，難以啟齒的辱罵、暴力、犯罪泛濫，不能就這樣放任不管。首先要強化平臺運營商的責任。德國將侮辱、惡意誹謗、頒布暴力物等刑法上的22種犯罪明示為非法內容，如果不刪除這些內容，將對社交網絡事業者處以重罰的《網絡執行法》取得了效果。歐盟（EU）去年引進的《數字服務法（DSA）》的核心內容也大同小異。在不侵犯表達自由的前提下，有必要向強化服務提供者的責任的方向修改信息通信網法等。同時還要對用戶進行媒體素養教育。

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