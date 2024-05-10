半導體出口迎來暖風……韓國經常項目收支連續11個月實現順差. May. 10, 2024 07:38. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 受半導體出口好轉等影響，韓國經常項目收支連續11個月保持順差。 韓國銀行9日公布的《國際收支（暫定）》顯示，3月份經常項目收支實現69.3億美元（約9.4664萬億韓元）順差。自去年5月轉為順差後，已連續11個月實現順差。順差規模也比2月份（68.6億美元）更大。 出口（582.7億美元）比去年同期增加3%，帶動了經常項目收支的順差。從產品種類來看，半導體（34.5%）、信息通訊設備（7.9%）的出口有所增加。從地區來看，東南亞（12.7%）、美國（11.6%）等出口呈現出良好的勢頭。進口（501.8億美元）因能源價格下降等減少13.1%。出口增加和進口減少的效果疊加在壹起，3月份的商品收支順差為80.9億美元，以單月為準，創下了2021年9月（95.43億美元）以來的最高紀錄。 隨著以半導體為中心的出口復蘇，今年第壹季度（1月-3月）經常項目收支順差規模也達到168.4億美元。僅壹個季度就超過了今年上半年（1月-6月）順差預測值（198億美元）的85%。也有人預測，出口恢復比預想的要快，年度經常項目收支順差目標有可能上調。但是，隨著最近中東事態等地緣政治危機的加劇，國際油價和韓元對美元匯率的變動性增大，被認為是不安因素。韓國銀行經濟統計局長申承哲（音）表示：“隨著今年第壹季度的順差規模超過預測值，有可能上調年度預測值。從4月開始原油引進價格上升，匯率變動性也很大，因此有必要繼續觀察。”

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