韓國政府：“擬允許持有外國醫生執照的人在韓國實施診療”. May. 09, 2024 08:06. by 趙有羅記者 jyr0101@donga.com. 如果保健醫療的危機警報像現在壹樣進入“嚴重”階段，具有海外醫生執照資格的醫生也可以在韓國進行診療。隨著專攻醫生（實習醫生、住院醫師）長期脫離醫院，這是韓國政府旨在解決醫療人力難的對策之壹。 保健福利部8日表示，截止到20日，將對包含上述內容的《醫療法施行規則》部分修正案進行立法預告。修正案中，在海外醫療人員執照持有者可以進行醫療行為的業務中增加了以下表述：“保健醫療危機發布嚴重階段警報時，為保護患者健康，福祉部長認為有必要的醫療支援業務”。目前，海外醫生僅限於交換教授、教育研究事業、醫療服務等目的進行診療。福祉部表示：“這是為了應對保健醫療災難危機狀況下醫療人員不足導致的醫療空白狀況。” 醫生團體對此表示反對。大韓醫生協會相關人士表示：“允許在醫療教育體系尚未得到驗證的國家獲得執照的海外醫生在韓國進行診療，我們對此表示擔憂。”政府為了應對3月初醫生集體行動長期化的情況，曾討論放寬條件讓海外醫科大學畢業生更易取得韓國醫生執照的方案，但並沒有實行。 此外，據醫療界透露，如果專攻醫生在本月20日之前不回歸，將因“實習時間不足”而無法參加明年的專門醫生考試。根據規定，如果未修煉時間超過3個月，就不能參加專門醫生的考試，但住院醫師的最後壹撥在2月20日前後離開了醫院。

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