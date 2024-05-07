為阻止醫學院學生集體留級……考慮學期制→學年制變更、8月開學等方案. May. 07, 2024 07:36. by 李文秀記者 doorwater@donga.com. 據悉，政府為阻止拒絕上課的醫學院學生集體留級，正在研究各大學取消假期，把1年的課程集中到今年8月到明年2月這段期間的方案。對此，有分析認為，這實際上是放棄了上半年（1~6月）的正常授課。 6日，據教育界透露，教育部3日向設有醫學院的全國40所大學發送公文，要求到10日為止提交防止醫學院學生留級的計劃。另外，在公文中，為了靈活地推進學士日程，加入了將“學期制”改為“學年制”的方案舉例。 目前高等教育法規定，從3月1日到第二年2月末是“壹年級”。另外，通過執行令，要確保30周以上的授課天數。對此，大部分大學將第壹學期定為3月至8月，第二學期定為9月至次年2月，每學期授課15周。 但是各醫學院要想在8月末之前結束第壹學期的課程，即使取消暑假，也要在5月中下旬開始上課。但是，如果改變校規，轉換為學年制，假設到2月末為止連續進行30周的授課，那麽上課時間可以推遲到8月上中旬。在這種情況下，如果缺課三分之壹或四分之壹以上，根據留級規定，留級開始時間為8月末。 教育部的立場是，如果集體留級成為現實，明年將無法培養出新醫生，醫學院共需要7500多人聽課，因此“將阻止留級”。大部分大學也根據這種方針開課，進行在線授課，但實習授課無法在線進行。另外，醫學院擔心教育質量，出現了“幹脆允許休學”的反應，因此政府提出了學期調整案。

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