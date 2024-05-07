摘掉“新冠病毒呼吸器”，多米諾骨牌式停業開始. May. 07, 2024 07:36. by 姜禹錫記者、鄭順求記者 wskang@donga.com. “在新冠病毒感染癥（COVID-19）期間，配送還算順利，銷售額勉強維持了下來，但進入今年以來，月銷售額比去年減少了20%以上。貸款利息負擔也加重了，只能向父母伸手要錢。”（在首爾城北區經營面食店的朴某） 據調查，進入今年以來，在金融圈貸款後超過3個月未能償還的“不良個體戶”激增了1萬名。新冠病毒疫情過後，隨著對個體戶和小工商業者的貸款期限延長和本息償還緩期措施於去年9月末結束，此前因高物價和高利率、經濟蕭條而累計的負擔開始同時爆發。 6日，據國會政務委員會所屬的共同民主黨議員室從NICE評價信息中收到的資料顯示，以今年3月末為準，三個月以上未能償還貸款的個體戶人數為7.2815萬人，比去年年末（6.1474萬人）增加了18.4%（1.1341萬人）。與中斷對個體戶的金融支援的去年9月末（5.686萬人）相比增加了28.1%，與新冠病毒疫情達到頂峰的2021年末（2.4446萬人）相比，增加了約2倍。 人均債務額從2021年末的1.4299億韓元增至1.8022億韓元，增加了26%左右。但是考慮到韓國銀行的高強度緊縮帶來的貸款利率變化，個體戶每年要負擔的平均利息額從約434萬韓元增至約919萬韓元，增加了近112%。 隨著個體戶的負擔加重，貸款滯納率也在飆升。據金融監督院透露，今年2月末國內銀行的個人事業者貸款滯納率為0.61%，達到2年前（0.20%）的3倍。 專家指出，隨著低利率局面和政府的政策金融支援效果同時結束，個體戶的健全性亮起了警告燈。祥明大學經營學部教授徐智勇（音）強調：“在經濟結構中，個體戶所占的比重很高，因此如果他們崩潰，對雇傭、民間消費等經濟整體會產生很大的負面影響”，“需要追加對誠實償還者的利率下調、考慮貸款者信用分數的政策金融供應等。”

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