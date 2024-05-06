美國洛杉磯壹韓裔男子被警察槍擊身亡……家屬提出“過度鎮壓”疑惑. May. 06, 2024 07:50. by 金潤鎮記者 kyj@donga.com. 在美國加利福尼亞州洛杉磯患有躁郁癥的韓國男性楊某（40歲）被警察槍擊身亡。警方表示“該男子持刀試圖施暴”，主張槍擊的正當性，但家屬們提出了過度鎮壓的疑惑。 據洛杉磯警察局透露，2日上午11點左右，接警出動到市中心韓人城某公寓的警察向楊某開槍。在現場發現了11英寸的刀，楊某當場死亡。 當時，警方接到有關暴力男性的舉報後，立即趕赴現場。警方解釋說，到達公寓後打開門，發現楊某持刀站在客廳，當楊某沖向警察時，警察立即開槍射擊。 相反，遺屬們則針鋒相對地表示：“事故發生在應楊某父母的要求，要將他送往醫院設施之際。”他被診斷為伴有精神分裂癥癥狀的躁郁癥，並被診斷為有可能威脅他人。當時，為了把他送往附近醫院，救護車也正趕往現場。楊某的兄弟對哥倫比亞廣播公司表示：“警方在沒有醫療相關人士的幫助下與梁某對峙的過程中開了槍。” 洛杉磯韓人會方面發表聲明反駁道：“明知是為了治療而請求幫助，警方卻讓受害者死於槍擊，這實在令人無法接受。”洛杉磯警察局方面還表示，將要求公開出動警察的身體攝像頭並徹底調查。洛杉磯警察局目前由今年3月首次成為負責人的亞裔美國人多米尼克·崔擔任臨時局長。

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