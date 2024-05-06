解決低出生率問題，與其反復提出公約，不如處理已經提交的法案. May. 06, 2024 07:50. . “如果壹方說要建設新機場，另壹方就說要打通海底隧道，這就是我們政治的現狀。如果壹邊計算財源壹邊追問能不能遵守，只會錯過時機。” 壹名政界人士最近對2021年釜山市長補選局面中朝野政黨爭先恐後提出釜山加德島新機場建設公約和加德島和日本九州之間韓日海底隧道建設公約做出了上述表示。加德島新機場正在以2029年開航為目標進行建設，但韓日海底隧道可能更多的人連是否有人提出過這樣的公約都不記得。當記者向國土交通部相關人士詢問韓日海底隧道的進展情況時，得到的回答是“目前還沒有具體化”。很明顯，韓日海底隧道公約最終會悄然消失。 也沒有必要回憶起已經過去3年的公約。壹個多月前，參加4月10日議會選舉的候選人和政黨以吐血的心情進行了激烈的辯論，並提出了各種公約。特別是朝野政黨表示要突破人口消失危機，今年1月同壹天發表了低出生率公約。義務化帶薪“爸爸休假”、向新婚夫婦貸款1億韓元如果生下第三個孩子將全額減免等，玫瑰色公約如雨後春筍般湧現。 朝野政黨都提出的公約中，也有僅憑當事人的申請就可以自動開始產假或育兒休假的內容。但事實上，該內容已經在去年2月第21屆國會上被列入男女雇用平等和工作家庭兩全支援相關法律修訂案。該修訂案規定，勞動者申請育兒休職後，如果企業主在14天內不明確表示意向，就視為允許。 那麽，該法案又怎麽樣了呢？雖然去年4月被提交到國會環境勞動委員會，但從上午10點36分到下午5點45分，14名國會議員和雇傭勞動部長、次官和室長、局長18名出席的常任委員會上，壹個字都沒有商量就“入睡了”。就算扣除為午餐而停會的2小時25分鐘，壹整天連壹句話都沒有提及，把這樣的法案作為議會選舉公約提出，實際上幾乎是欺騙。 其他法案的情況也大同小異。雖然根據母子保健法，為了系統地支援不孕夫婦，將制定另外支援不孕治療的法律，但該法案自2021年4月提交常任委員會後，壹次也沒有進行過正式的討論，隨著第21屆國會任期的結束，將面臨消失的命運。 不能再讓國民從遠處尋找不再信任政治的理由。嘴上喊著民生，在選舉季裏提出像樣的公約，但到了真正該幹事的時候卻不工作。連關系到國家大計的低出生率問題都沒有處理已經提出的法案，在選舉之前翻新當作公約，國民還能期待什麽呢? 最近，壹個市民團體發表調查結果稱，在第21屆國會上，220個低生育對策相關法案中，只處理了7個。如果這樣，不應該只做出解決低生育問題的各種承諾，而是應該好好討論和處理已經提議的法案。

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