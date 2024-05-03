沒錢買“AI芯片”，用老式遊戲芯片進行研究的大學. May. 03, 2024 08:00. by 田南赫記者 forward@donga.com. 據悉，負責人工智能（AI）研究軸心的國內大學因找不到最新芯片，無法正常進行以大型語言模型（LLM）為基礎的生成型AI研究。就連首爾大學、KAIST等主要大學，即使被選定為政府支援事業，但由於分配預算少，也無法充分獲得AI芯片。即使確保芯片，由於電力不足，大學設施也無法啟動。 KAIST的A教授2日表示：“要想制造像OpenAI的‘Sora’壹樣的生成型AI模型，需要數百個NVIDIA（英偉達）最新的圖像處理裝置（GPU）”，“即使承攬政府事業，也不能購買多個英偉達的GPU，因此正在研究舊款遊戲用GPU。” “Sora”是視頻生成AI服務。要想制造該服務，需要可以同時執行多個運算的GPU等“AI加速器（學習、推論專業化的AI半導體）”。在GPU方面，英偉達占全世界80%，漫天要價。據悉，特別是英偉達的最新GPU“H100”的價格為每個5000萬韓元左右。A教授表示：“據分析，要想用我們擁有的舊款遊戲用GPU制造出類似Sora的服務，需要148年的時間。” 即使好不容易找到芯片，也要解決電力問題。首爾大學計算機工學部教授金建熙（人名音譯下同）表示：“雖然想追加啟動GPU，但校方回答說不能追加供應電力，教授們必須親自前往電力過剩的建築。” 即使確保了預算，也要經過購買裝備的審議。在國家研究開發（R&D）事業中，如果研究裝備超過1億韓元，就要接受國家研究設施裝備中心（NFEC）的審議，結果出來通常需要3個月以上。光州科學技術院（GIST）AI研究生院院長金鐘元表示：“壹般來說，AI研究至少需要8個英偉達GPU”，“僅8個GPU和服務器的購買價格就約為5億韓元。即使確保了這壹預算，經過審議，到實際研究為止，時間也會壹直被推遲。”金院長建議道：“大學有必要建立共同使用AI芯片的研究中心等對策。”

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