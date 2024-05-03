在野黨單獨處理《蔡上等兵特檢法》……尹錫悅苦思是否使用否決權. May. 03, 2024 08:00. by 姜成輝記者、崔慧玲記者 yolo@donga.com、herstory@donga.com. 《蔡上等兵特檢法》（妨礙殉職海軍調查及隱瞞事件真相的特別檢察官任命等相關法律案）2日在共同民主黨主導下在國會全體會議上獲得通過。這距離海軍陸戰隊上等兵蔡某在去年集中暴雨失蹤者搜索過程中殉職已經過去288天。國民力量黨以“上呈沒有達成協議的法案”為由表示反對，並在表決前退場。在尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明舉行會談3天之後，共同民主黨主導處理針對尹錫悅的特檢法，預計朝野政黨的極度對立將持續到第21屆國會的最後階段。根據共同民主黨的立場，特檢對象包括總統室，因此尹錫悅也是調查對象。 在共同民主黨的主導下，蔡上等兵特檢法去年10月被指定進入“快速通道（快速處理案件）”，4月2日自動提交給全體會議。當天，168名出席人員以全部贊成表決予以通過。國民力量黨方面，除金雄議員外，其他議員都在表決前離場。金雄對特檢法投了贊成票。 直到當天上午，蔡上等兵特檢法是否提交全體會議還是未知數。這是因為國會議長金振杓堅持要求提交蔡上等兵特檢法的共同民主黨與執政黨進行協商。但是，為最後協調意見、在全體會議之前召開的朝野政黨院內代表會晤也空手而歸，金振杓最終也站在了共同民主黨壹邊。 共同民主黨院內代表洪翼杓在全體會議之前的當天上午表示：“今天（2日）要處理蔡上等兵特檢法，即使（尹總統）要求再議，也要在27日、28日再次議決，在第21屆國會期間完成。”他的意思是，考慮到尹錫悅行使要求再議權（否決權）和國會重新表決，當天必須處理特檢法。 國民力量黨院內代表尹在玉當天全體會議結束後在國會大廳舉行了“譴責立法暴走大會”。他表示：“在野黨院內代表欺騙執政黨院內代表，國會議長與共同民主黨密謀進行了立法暴走。受議會暴行影響，直到第21屆國會最後壹刻，（國民力量黨）將無法協助所有國會議事日程。”他表示：“從立法過程和法案內容來看，只能（向尹總統）建議行使要求再議權。” 總統室的立場是，如果蔡上等兵特檢法被移交到政府，將決定是否行使否決權。如果尹錫悅對蔡上等兵特檢法行使否決權，將是就任以來的第十次。總統室內部也有人表示，如果實行特檢法，尹錫悅和總統室核心幕僚也會成為調查對象，因此行使否決權不可避免。但是，在執政黨在議會選舉中慘敗壹個多月後再次行使否決權，對尹錫悅來說也是壹種政治負擔，因此尹錫悅會因此費盡心思。 在當天的全體會議上，朝野政黨前壹天達成協議的《梨泰院慘案特別法》修正案也在259名出席人員中以256人贊成、3人棄權的結果獲得通過。2月份由共同民主黨主導提交到全體會議的《全租詐騙特別法》也在269名出席人員中，以176人贊成、90人反對、2人棄權，最終確定提交全體會議審議。

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