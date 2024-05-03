伍茲：“我想參加本年度剩下的3場大滿貫賽事”. May. 03, 2024 07:59. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（49歲•美國•照片）在上月舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事大師賽上創下了大賽歷史最多連續24次晉級淘汰賽（通過前兩輪）的記錄。但是他在第3、4輪比賽中表現出極度低迷的狀態，在晉級的60名選手中排名墊底。伍茲打出的高於標準桿16桿的304桿，也是他職業生涯中的最差成績。 但是伍茲沒有屈服，表現出了將參加本年度剩下的3場大滿貫賽事的意誌。 伍茲2日在參加美國NBC節目《今日》時表示：“包括本月在內，在三個月內還剩下3場大滿貫賽事。大師賽結束後，雖然身體不舒服，但剩下的三場比賽我都可以參加。”PGA錦標賽將從本月16日開始舉行，6月13日開始舉行美國公開賽，7月18日開始舉行英國公開賽。 伍茲毫不掩飾對大滿貫賽冠軍的渴望。贏得平PGA巡回賽最多冠軍記錄82勝的伍茲在大滿貫賽事中15次奪冠。最近壹次大滿貫賽冠軍是2019年的大師賽。 與老贊助商耐克決裂後，推出自己的服裝品牌“Sun Day Red”的伍茲表示，“通過（意味著15個大滿貫賽冠軍的）15個條紋，打造出了Sun Day Red的標誌（Logo）老虎模樣”，“我的目標是重新打造標誌。希望在大滿貫賽事上奪冠，繼續增加標誌的條紋數。”大滿貫賽事最多冠軍記錄是傑克•尼克勞斯（84歲•美國）保持的18勝。

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