第21屆國會的“跛腳鴨會期”……迫切要做的事情. May. 03, 2024 07:59. . 現在國會已經進入了韓國版“跛腳鴨會期”階段。“跛腳鴨會期”壹詞起源於美國，意為搖搖擺擺的鴨子。美國的議會從中期選舉後的11月起到新議會成立的1月為止，這段時間被稱為“跛腳鴨會期”。就韓國而言，則是從4月10日議會選舉結束的4月11日起到本月30日第22屆國會開院之前。現在是存活到下屆國會的當選議員和將不再回來的落選議員混雜在壹起的時候。第21屆297名國會議員中，有將近壹半的149人生還。 由於共同民主黨在議會選舉中取得壓倒性勝利，朝野政黨對“跛腳鴨會期”的態度也截然不同。共同民主黨乘勢猛踩驅動踏板，把爭議法案直接提交了全體會議。4月18日，在野黨把因尹錫悅總統啟動壹號要求再議權（否決權）而被廢棄的《糧食管理法》等5個法案直接提交到了國會全體大會。4月23日，在野黨單獨向全體會議提交了《民主有功者禮遇法》制定案和《加盟經營交易公正化法》。從常任委員會的開議到表決、通過，分別只花了20分鐘和35分鐘。 遭受最糟糕慘敗的國民力量黨則在搖搖擺擺。糧食管理法獲得通過時，執政黨議員們甚至沒有前往會場。執政黨相關人士吐露：“本應該應對《糧食管理法》的7名農林水產委員會議員中有4人落選，這產生了影響。”意思是說，落選議員們能有什麽決心? 國民力量黨的第壹次院內對策會議在議會選舉失敗13天後召開，這是共同民主黨預告處理《民主有功者禮遇法》的日子。雖然上午聚在壹起召開了對策會議，但並沒有什麽好辦法。 與爭議法案處理速度不同，關系到國家未來的年金改革案在第21屆國會上壹再空轉。2022年7月，朝野政黨就組成國會年金改革特別委員會達成了協議，稱將在第21屆國會任期內完成年金改革案。兩年來，總共只開了12次會議。4月30日，在“跛腳鴨會期”中召開了年金特別委員會會議。當天是年金特委公論化委員會向國會最終報告以保障收入為重點的“多交多收”式公論調查結果的日子，朝野政黨再次出現分歧。最終，如何利用投入25億韓元稅金收集市民代表團500人意見的調查結果也是未知數。 第21屆國會結束後將被廢除的法案有16300多件。議員們在沒有進行充分法理討論的情況下，像提高業績壹樣提出的法案也不少。但是，選擇壹定要通過的法案也是“跛腳鴨會期”內要做的事情。包含減少中小城市淩晨配送不方便等內容的流通產業發展法修訂案已經過了3年零6個月，仍然滯留在常任委員會，但朝野政黨也沒有表現出討論的可能性。 在美國，壹旦面臨“跛腳鴨會期”，既然已通過選舉決出勝負，很多人會要求擺脫黨論壓迫、陣營政治理論，處理具有歷史意義或劃時代意義的法案。議員會按照自己的想法行動，竭盡立法機關的義務直到最後壹刻。廢除軍人出櫃禁止法、個人信息保護法等，都是在“跛腳鴨會期”中處理的法律。現在對國會的期望不是創造創紀錄的業績。拜托的是，直到領取工資的最後壹天為止，都要好好幹活，對得起那份工錢。

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