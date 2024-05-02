韓國-澳大利亞：“討論韓國參與奧庫斯尖端武器開發”. May. 02, 2024 08:07. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 在韓國和澳大利亞的“外交和國防部長（2+2）會談”上，討論了韓國參與美國、英國和澳大利亞三方安全合作體奧庫斯（AUKUS）的“第二支柱”方案。美國主導的奧庫斯正在推進美國和英國向澳大利亞提供核動力潛艇的第壹階段合作“第壹支柱”和在自律武器、超音速導彈、網絡安保等8個領域共同開發尖端軍事力量的第二階段合作“第二支柱”。上個月，奧庫斯自成立以來首次將日本發展為“第二支柱”相關的新合作夥伴，有觀察認為，韓國可能被視為追加合作夥伴。鑒於此次會談中討論了韓國參與的可能性，近期內是否會正式討論包括韓國在內的奧庫斯擴員問題備受關註。 韓國國防部長申源是當地時間1日在澳大利亞墨爾本舉行的“2+2”會談結束後舉行的聯合記者會上表示：“歡迎奧克斯成員國考慮將韓國作為奧庫斯‘第二支柱’的合作夥伴。韓國的國防科學技術能力將為‘第二支柱’的發展及地區和平做出貢獻。”他還說：“在今天的（2+2）會談中，我們討論了‘第二支柱’合作的可能性。” 澳大利亞國防部長理查德·馬爾斯也強調：“韓國明顯是擁有令人印象深刻技術的國家。我們已經共享了價值，正在展開戰略性合作。”他還表示：“我們在技術上正在緊密合作，今後‘第二支柱’會有發展的機會。”他還說：“關於日本，（已經）看到了這樣的機會。” 雖然奧庫斯的方針是“第壹支柱”不會擴展到其他國家，但是對於“第二支柱”，最近有觀測認為，繼日本之後，還會增加合作國家。韓國政府也在地區安保方面對參與“第二支柱”持肯定立場。韓國政府認為，“第二支柱”項目開發的尖端武器很有可能被優先安排在參與開發的國家，因此從武器開發的角度來看，參與開發也獲益匪淺。但有觀測認為，要想參加奧庫斯，必須得到全體成員國的同意，而且中國也強烈反對奧克斯的擴員，因此，實際參與可能需要幾個月的時間。 在此次“2+2”會談中，雙方還決定禁止朝鮮利用非法核和導彈開發資金。韓國外交部長趙兌烈在聯合記者會上表示：“兩國將合作阻止朝鮮-俄羅斯之間的武器交易等非法活動。我們決定，不僅在經濟、安保領域，還將擴大全面安保和網絡、海洋安保領域的合作。”澳大利亞外交部長黃英賢強調：“澳大利亞對發展與韓國的‘全面戰略夥伴’關系賦予了很大的重要性。”

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