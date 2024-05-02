距離美國大選還有6個月，特朗普：“為什麽要保衛富有的韓國？”. May. 02, 2024 08:06. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 將作為共和黨候選人出馬參加11月份舉行的美國總統選舉的美國前總統特朗普（照片）表示：“我們為什麽要保衛富有的國家?希望韓國能給予我們應有的（properly）待遇。”韓美政府上月底開始了從2026年開始適用的防衛費分攤談判，特朗普以撤走駐韓美軍這張牌為媒介，表現出了要求韓國大幅增加分攤額的意誌。在執政第壹任期的2019年，特朗普要求韓國的防衛費分攤額提高到5倍，但此次大選過程中直接提及該問題尚屬首次。 特朗普當地時間4月30日在距離美國總統大選還有6個月之際接受美國《時代》雜誌采訪時，就“如果重新執政，是否會撤回駐韓美軍”的提問沒有正面回答，而是提到了韓國的防衛費分攤額。他表示：“我們在不穩定的（precarious）位置上擁有4萬名兵力。我在任時曾對韓國說，‘現在是時候支付費用了’。”目前駐韓美軍為2.85萬人，4萬人是上世紀90年代以前的規模。 他說：“（我執政期間）美國事實上正在無償支援駐韓美軍，所以我促成了談判。韓國同意支付數十億美元。”他還聲稱：“我離開（白宮）的現在，韓國可能幾乎不會支付（防衛費）。據說，韓國與拜登政府重新談判，將防衛費降低到了幾乎什麽都不交的以前的水平。” 特朗普在第壹個任期的2019年要求韓國將防衛費分攤額提高5倍，達到50億美元（約合6.94萬億韓元）。但談判壹直處於空轉狀態，最後在拜登政府上臺後達成了協議。當時達成協議的分攤額是第壹年2019年增加13.9%，到2025年為止每年根據國防費增加率提高。 《時代》就他在采訪中的發言表示：“這表明，如果韓國不支付更多的資金支援駐韓美軍，美軍可能會撤出。”距離大選還有6個月，特朗普史無前例地地在出入法庭的同時開展選舉運動，為了團結選民，繼北約之後，又以韓美同盟為靶子，強調美國優先主義。目前，韓美正在就簽訂第12次防衛費分攤額特別協定進行談判，但即使達成協議，如果特朗普再次執政，要求重新談判的可能性也很大。 特朗普還主張：“中國為了制造出口美國的汽車，正在墨西哥建設世界最大規模的工廠。如果我當選總統，將征收100%的關稅。”

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