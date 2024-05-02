“再見”，納達爾在祖國西班牙上演告別戰. May. 02, 2024 08:06. . 1日，拉斐爾•納達爾（38歲•西班牙）在馬德裏網球公開賽16強賽上，以0比2負於裏奇•萊切卡（23歲•捷克•第31位），在祖國首都結束了最後壹場比賽。在連呼自己名字的滿場觀眾面前拿起麥克風的納達爾硬咽著說：“在球場上結束比賽後，能夠向主場球迷告別，真是萬幸。”壹直飽受大小傷病困擾的納達爾計劃在本賽季結束後離開球場。圖片來源：拉斐爾•納達爾的照片墻。

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