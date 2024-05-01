人工智能手機Galaxy S24表現出色……三星移動業績好轉. May. 01, 2024 07:30. by 郭道英 now@donga.com. 在個人電腦、智能手機等信息技術（IT）機器市場持續低迷的情況下，三星電子的首款人工智能手機Galaxy S24系列為第壹季度（1月-3月）的業績恢復做出了貢獻。 三星電子30日公布了第壹季度（1月-3月）的確定業績，並表示移動體驗事業部和網絡事業部以連接為準，第壹季度銷售額和營業利潤分別達到33.5萬億韓元和3.5萬億韓元。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別減少5%和11%，但與前壹季度相比分別增加34%和28.5%。 在第壹季度三星電子的整體業績中，移動體驗事業部的銷售額和營業利潤分別占全體的46.5%和53%。也就是說，代替剛剛經歷不景氣隧道的半導體部門，撐起了全公司的業績。三星電子移動體驗事業部常務丹尼爾·阿勞喬（音）在當天的電話會議上表示：“第壹季度智能手機和平板電腦的出貨量分別達到6000萬臺和700萬臺，智能手機的平均銷售單價為336美元。”平均銷售單價比前壹季度增加約30%。 三星電子解釋說，Galaxy S24搭載的人工智能功能顯示出較高的使用率，帶動了銷量的擴大。但是，在沒有新產品上市的淡季第二季度（4月-6月），作為核心收益來源的智能手機出貨量減少，平均銷售價格預計也將不可避免地下降。 預計下半年（7月-12月）將推出搭載人工智能功能的新產品Galaxy Z Fold•Flip 6系列。在可穿戴領域，具備戒指形態的新形因子的Galaxy Ring也備受期待。阿勞喬表示：“在可穿戴領域，計劃下半年通過擴大以新款為中心的銷售來強化Galaxy生態系統的體驗，期待通過Galaxy Ring提高包括睡眠在內的顧客的整體日常健康管理體驗。”

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