17歲韓裔英國高爾夫希望之星克裏斯•金上演PGA巡回賽處子秀. May. 01, 2024 07:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 從2日開始在美國得克薩斯州TPC克雷格牧場（71桿）舉行的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽 CJ杯拜倫•尼爾森賽共有156名選手參賽。有壹位業余選手在壹眾響當當的職業選手中受到英國媒體的高度關註。主人公就是韓裔高爾夫希望之星克裏斯•金（17歲）。CJ杯拜倫•尼爾森賽的主贊助商CJ很早就了解了他的成長可能性，在簽訂贊助合同後邀請他參加此次比賽。 高中生克裏斯•金去年包攬了英國最具權威的青少年高爾夫大賽R&A青少年業余錦標賽、麥格雷戈杯、歐洲業余錦標賽等，成為了高爾夫宗主國英國的新壹代明星。去年9月在青少年萊德杯（美國和歐洲的高爾夫對抗賽）上，他也以3勝1平的成績被選為歐洲隊隊內最佳球員。 克裏斯•金的母親是曾在韓國、日本、美國等地擔任過職業高爾夫選手的徐智賢（49歲）。1998年在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽巨人老鷹精英賽上，徐某曾並列位於第15位，她在參加日本巡回賽時在那裏遇到了丈夫，並移居到了英國。曾在倫敦附近高爾夫俱樂部擔任教練的徐某從克裏斯•金8歲開始教他打高爾夫。 克裏斯•金在接受BBC采訪時表示，“正在從教練媽媽那裏學習管理緊張的方法、集中所有擊球的方法、忘記錯誤擊球的方法、單純地打球的方法等所有東西。”邁出PGA巡回賽第壹步的他表示，“我的目標是通過前兩輪。我也是（156名）)參賽選手中的壹員，奪冠的機會對任何人都開放。” 總獎金達950萬美元（約131億韓元）、冠軍獎金為171萬美元（約23.6億韓元）的此次大賽，包括上周在韓國職業高爾夫（KPGA）巡回賽友利金融錦標賽上實現大賽2連冠的任成宰在內，安秉勛、金施佑、金柱亨、李京勛、金成賢、姜成勛等眾多韓國選手將參加比賽。李京勛在該大賽以AT&T拜倫•尼爾森賽的名字舉行的2021年和2022年連續奪冠，展現了強大的面貌。 到去年為止單獨舉辦CJ杯的CJ集團從今年開始，隨著PGA巡回賽從歷時2年的賽季制回歸到單年制，成為了該大賽的主贊助商。CJ集團從今年開始到2033年為止的10年間將擔任冠名贊助商。始於1944年的拜倫•尼爾森賽繼承了CJ杯的傳統，從今年開始將頒發用韓文刻有冠軍名字的獎杯。

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