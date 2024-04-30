柳鮭瀾獲得LPGA洛杉磯錦標賽第3名……連續3場大賽進入前十，上升勢頭明顯. April. 30, 2024 07:56. by 姜泓求 windup@donga.com. 柳鮭瀾（23歲）在本賽季出戰的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上創下了最高排名，連續3場比賽進入了前10名。 29日，柳鮭瀾在美國加利福尼亞州洛杉磯威爾希爾鄉村俱樂部（71桿）舉行的JM老鷹LA錦標賽最後壹輪第4輪比賽上，抓下5個小鳥球，吞下3個柏忌，減少了兩桿。最終總成績為低於標準桿6桿共278桿的柳海蘭落後冠軍漢娜•格林（澳大利亞）6桿排在第3位，取得了本賽季的最好成績。“衛冕冠軍”格林實現了大賽兩連冠，落後格林三桿的瑪雅•斯塔克（瑞典）獲得了第二名。 上個月在福特錦標賽上首次中途被淘汰的柳鮭瀾繼本月T-Mobile比洞賽並列第9位、大滿貫賽雪佛龍錦標賽第5位之後，繼續提高排名，連續3次進入前10名。在本賽季出戰的9場比賽中，她4次進入前10名，在該領域並列第3位。在上果嶺率方面，她繼世界排名第壹的內莉•科達（美國•75.9%）之後，高居第二，達到74.4%。 以3桿之差排在並列第7位開始第4輪比賽的柳鮭瀾僅在上半場就減少了2桿，壹度只落後格林1桿。雖然在11、12號洞連續吞下柏忌，遠離了冠軍圈，但在18號洞（3桿）抓住小鳥，躍居至第3位，結束了本次大賽。柳鮭瀾表示，“最後壹洞抓下小鳥球進入前三名，感到非常興奮。壹切都比去年好了。” 高真榮（29歲）和新人林珍熙（26歲）落後柳海蘭壹桿，最終以低於標準桿5桿共279桿的成績並列位於第四位。高真榮和林珍熙也在本賽季參賽大賽中取得了最佳排名。繼雪佛龍錦標賽第8位之後，連續2周進入前10名的林珍熙上升到了新人獎積分榜第1位（220分）。

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