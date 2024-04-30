720天来的第一次會談結束，各說各話、“兩手空空”. April. 30, 2024 07:54. . 尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明昨天在龍山總統室二樓辦公室舉行了首次會談。這是尹錫悅政府上臺720天以來首次會面。但經過2個多小時的對話，雙方未能縮小對各種爭議懸案的分歧，最終空手而散。大框架下的壹致意見，只是停留在了現在醫學院擴招不可避免和今後繼續類似會面而已。通過總統就任後時隔兩年的尹總統和李代表的會面，國政方向會不會改變，人們對此展現了很大的關註，但昨天的會面結果顯示，總統沒有表現出之前的想法變化的可能性。 昨天的會談在沒有協議文字的情況下結束，綜合總統室和共同民主黨發表的內容來看，雙方在更多事情上劃出了平行線。確認了議會選舉民心的尹總統先給李代表打電話提議了會面，但從昨天的會談來看，很難理解為什麽要見面。對於尹總統提議朝、野、政協議體，李代表拒絕說：“利用現在的國會討論框架就可以了。”對於李代表要求發放全體國民現金補貼的方案，尹總統也表示反對稱：“綜合考慮物價、利率、財政，首先應該幫助困難的人，政府已經支援了小工商業者。”特別是對於反映議會選舉民心的國政基調變化的可能性，共同民主黨表示：“沒有看到大的變化可能性，感到失望。” 考慮到國民們緊張的日常生活，將首次會面變成民生經濟會談是明智的選擇。但與這種意圖相反，雙方幾乎沒有達成協議，這進壹步加深了國民對今後國政的不安。 為解決堵塞的政治而展開的討論也只是畫上了平行線。李代表就海軍陸戰隊蔡上等兵調查外壓疑惑表示，《特檢法》不可避免，尹總統回答稱：“這是根據公調處調查結論做出判斷的事件。”對於共同民主黨去年強行處理後因總統行使否決權而化為烏有的糧食管理法、廣播三法，也得出了類似的結論。雖然李代表要求，“共同民主黨再次推進時，請總統克制行使否決權”，但尹總統回答，“在防止預算浪費和政治鬥爭擴散方面，沒有什麽變化”，討論沒有取得進展。 兩人提議重新舉行會談，但具體時間等尚未確定。因此，昨天的會談打開了朝野溝通之門，但其意義只能令人反感。對於在極端的政治對決中剩下的3年任期內都要面對朝小野大的國會的總統來說，還需要像昨天壹樣的會談。盡管如此，未能確定第二次會談的時間，由此可以推測，雙方之間的隔閡可能比雙方的新聞發布更大。

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