金正恩車隊又添日本豐田車，每輛價值1億韓元. April. 29, 2024 08:11. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 在與朝鮮國務委員長金正恩相關的日程中，此次捕捉到了每輛價值超過1億韓元的高級日本汽車。高價汽車屬於奢侈品，根據聯合國制裁決議，全面禁止向朝鮮出口和轉移。 據專門報道朝鮮消息的媒體“NK新聞”當地時間26日報道，前壹天朝鮮官方媒體中央電視臺公開了金正恩訪問金日成軍事綜合大學的視頻，其中發現了6輛日本豐田“陸地巡洋艦300”。在18輛汽車隊伍中，有6輛貼有警燈並去除品牌標誌的豐田陸巡。NK新聞分析說，這些車輛可能是陪同金正恩視察的警衛員運輸車輛。 豐田陸巡屬於大型運動型多功能車（SUV），每輛的價格超過1億韓元。據悉，多數民間警衛企業也對該車輛進行改造使用，而改裝成能夠承受手榴彈爆炸的防彈車輛，每輛價格高達1.8億韓元。 NK新聞報道說，在此次車隊中，還捕捉到了德國梅賽德斯-奔馳的兩輛“邁巴赫GLS 600”SUV和日本雷克薩斯“LX”SUV等。GLS 600在韓國售價至少達2.6億韓元。朝鮮去年12月曾公開過被推測為GLS 600的金正恩新專車。 雖然國際社會正在加強對朝鮮的制裁，但朝鮮似乎在嘲笑，壹直露骨地暴露高價車輛。上個月，金正恩在平安南道城川郡地方工業工廠建設開工儀式上乘坐了邁巴赫汽車。當時有4輛黑色面包車緊隨其後，據推測是福特的全順面包車。有分析認為，金正恩去年9月訪問俄羅斯時曾將現代汽車Staria作為警衛車輛使用，有分析認為是新增或更換了警衛車輛。

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