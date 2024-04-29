信息技術企業攜手創業，“培養創新創意，擴大市場”. April. 29, 2024 08:11. by 金夏京記者 whatsup@donga.com. 與中小創業企業合作構建產業生態界的主要信息（IT）技術企業正在增加。據分析，這壹做法的目的是結合大企業的基礎設施和創業企業的革新創意，擴大市場。 Kakao 移動28日表示，從上月開始，在無人駕駛深度技術初創公司Ride Flux和濟州道尖端科學技術園區壹帶運行“Nemo Ride”。Nemo Ride是包括科學技術園區、濟州大學阿拉校區等在內的道路11.7公裏區間運行的無人駕駛汽車。這是為了解決大眾交通不足和嚴重的交通堵塞問題而引進的。在推出Nemo Ride的過程中，初創企業Ride Flux負責無人駕駛軟件的開發和車輛運營，Kakao移動開發無人駕駛服務呼叫平臺，構築了運營基礎設施。 Kakao移動收購了停車設備綜合管理解決方案企業RS解決方案，正在試圖擴張相關生態系統。收購RS解決方案後，向其他中小停車設備企業無償提供了停車管理軟件。通過這壹措施，停車設備企業取得了乘客增加的效果。 代表性的信息技術企業Naver也在積極進行初創企業的投資及合作，特別是在人工智能領域，正在擴大與創業公司的合作。Naver去年8月公開超大規模人工智能語言模型Hyper Clova X時，首先向20家創業公司提供應用程序接口，助力構建自身服務。 在通信公司中，KT為了支援擁有有潛力的技術的風險企業、創業企業以及合作開展事業，上個月在第二板橋科技谷開設了“KT板橋開放創新中心”，計劃選拔擁有人工智能、雲計算、移動出行、量子計算等8個有潛力的領域技術力量的12家企業，提供參與辦公空間和福利設施、風險培養及事業合作項目的機會。

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