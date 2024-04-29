卡梅隆導演：“AI可以當電影導演，但無法成為傑出的演員”. April. 29, 2024 08:10. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “人工智能（AI）總有壹天會成為電影導演，但無法超越（電影《終結者》主演）阿諾德•施瓦辛格。” 因電影《終結者》和《阿凡達》等而聞名的世界級電影導演詹姆斯•卡梅隆表示：“總有壹天，尖端AI系統可以完成導演的工作。”但他同時也表示，AI無法替代根據經驗展現獨創演技的演員。 卡梅隆導演在27日（當地時間）接受英國《金融時報》（FT）的采訪時反問道：“如果有具有自我和意識的通用人工智能（AGI•Artificial General Intelligence），誰能說這不是藝術家呢”，“我們從有意識的時候就開始從事藝術，AGI不是可以做劇本、導演等任何事情嗎？” 生成型AI“ChatGPT”的開發公司OpenAI表示“用文本制作視頻”，今年年初推出了“Sora”。乍壹看用Sora制作的影像，很難與真人影像區分開來。” 卡梅隆導演就該技術表示：“雖然所有人都熱衷於通過點手指來獲得帥氣形象的功能，但不能用它來制作電影”，“雖然該技術具有潛力，但還沒有達到那個階段。”盡管如此，AI技術可以減少與電影制作相關的日常工作，使導演在更短的時間內拍攝更多的場面。此前，2022年上映的卡梅倫導演的《阿凡達2：水之道》制作花費了13年時間。 卡梅隆導演還預測說，AI不能代替演員。他指出：“雖然機器可以展現出像樣的演技，但是無法超越人類演員的人生經驗中湧現出的獨特的創造瞬間”，“AI雖然可以提供形象，但不能賦予感情。”《金融時報》評價說：“卡梅隆導演對AI在電影制作中的作用持開放態度，但他認為AI無法超越人類演技。” 此次采訪是在好萊塢圍繞AI應用問題持續矛盾的情況下進行的。美國作家協會（WGA）及美國演員工會和廣播電視藝人聯合工會（SAG-AFTRA）去年表示AI會奪走作家及演員的工作崗位，時隔63年進行了聯合罷工。

한국어