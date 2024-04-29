為未來壹代的苦惱. April. 29, 2024 08:10. . “當我們的後代問生活在今天的我們這壹代人為他們做了什麽，為祖國做了什麽時……”―首爾政府大樓大理石牌匾上的字句 這是在首爾政府大樓上班的第壹天見到的巨大大理石牌匾上的字句。據說這是朴正熙前總統的話，英國首相溫斯頓丘吉爾的演說則是原出處。 壹生都在民間企業工作，有機會接受國家的召喚，擔任第壹任人事革新處長。在苦惱公職者該以什麽樣的姿態前行的時候，上班時遇到的這句話成為壹道光，狠狠地敲打了我的額頭。“現在應該為子孫後代做些什麽？”我認識到，展望明天和未來是當今壹代人的義務，成為目光長遠的公職人員成了我公職生活的座右銘。 在任期間，在貫徹公務員年金改革的同時，還整頓公務員人才培養制度，增加成果年薪制等，取得了不容易的進展，這些都不是為了今天，而是為下壹代著想而發自內心開始的。辭去公職後與非政府機構（NGO）進行的各種活動、書籍執筆也是如此。這是出於要為下壹代做點什麽的迫切心情。 在全球舞臺上取得成功的民間企業也有文化，也有可持續性的展望。但是，最近真正引領這壹潮流的國家和公職社會的文化正在動搖，似乎看不到未來，真是令人惋惜。為了讓下壹代在環境更好的大韓民國生活下去，希望正在度過公職生活的後輩公務員們能以國家未來和展望這壹“大森林”視野來展開工作。 之前每天上班時遇到的上述字句，也會面對出入辦公樓的無數公務員。筆者相信，為社會的善意影響力是從思考為下壹代做些什麽的小種子開始的。

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