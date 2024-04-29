尹李會談……無論是政治還是協治，相互理解和克制是最低條件. April. 29, 2024 08:09. . 尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明今天下午將在龍山總統室會面。預計1個多小時的茶談會是現政權上臺兩年以來兩人首次討論國政。雙方在兩次事前協調中未能就議題達成協議，最終以不是午餐兼會談，而是以茶談的形式促成了會談。在堵塞的政治、艱難的民生等總統和第壹在野黨代表要親自見面討論並解決的課題堆積如山的情況下，兩人背負著無論如何都要得出建設性結果的負擔。 總統室壹直表示，將在此次會談中主要討論民生懸案。總統室還解釋說，為了消除因醫政矛盾而產生的醫療空白，將聽取李在明的意見，尋找解決方法。共同民主黨預告說，將要求編制13萬億韓元規模的補充預算，以發放25萬韓元。共同民主黨還表示，在處理蔡上等兵事件調查外壓疑惑特檢法時，將要求總統不行使否決權。還有可能提及金建希特檢法。此外，還將討論共同民主黨強行處理後又被總統行使否決權的糧食管理法等法案的重新立法。 盡管存在如此明顯的立場差異，今天的會談應該成為恢復總統政治、朝野政治的第壹個出發點。國會朝小野大的格局絕對需要在野黨的協助，但在過去的兩年裏，總統和第壹在野黨代表壹次也沒有舉行會談，這本身就象征著政治的缺失。雖然出現了因議會選舉慘敗而被推動的局面，但正如尹總統所說的“現在要搞政治”壹樣，應該建立協治的基礎。 無論是政治還是協治，當務之急是最低限度的相互克制和理解的姿態。無論是經歷過朝小野大國會的尹總統，還是再三提議會談都沒有得到回應的李代表，應該有很多話要說。李代表可能正被要求在議會選舉中乘勝追擊，向總統施壓。但兩人應該坦誠相待，同時表現出傾聽對方講話的成熟性。因為，雖然雙方的強硬派可能不太滿意，但剛剛邁出第壹步的今天這樣的會談應該持續下去。 尹總統和李代表在總統選舉後可能有著很深的積怨，但現在的韓國社會還沒有閑暇到把這種感情放在前面。今天，除了順應民心、關心民生之外，應該把其他事情推到次要位置。這才像是總統走的路，才像是第壹大黨代表走的路。

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