金河成擊出MLB個人總計第40記本壘打……再打壹個就超過崔熙涉. April. 27, 2024 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 聖地亞哥教士隊的金河成打出了美國職業棒球大聯盟（MLB）個人總計第40記本壘打。金河成在26日與科羅拉多洛磯隊的客場比賽中，作為5號擊球手兼遊擊手首發出場，在以2比1領先的第3局1人出局1人在壘的情況下，將對方投手達科塔•哈德森的下墜球擊出了左側圍墻。這是他本賽季的第4記本壘打。 憑借這記本壘打，金河成與韓國擊球手1號大聯盟擊球手、現任起亞二線隊擊球教練崔熙涉並列排在了美職棒大聯盟韓國選手總計本壘打排行榜第4位。秋信守（SSG•218記）保持著美國職棒大聯盟韓國人最多本壘打記錄。排在第2位的是崔誌萬（紐約大都會•67記），排在第3位的是在匹茲堡隊效力壹段時間後退役的姜正浩（46記）。 金河成在MLB出道賽季的2021年擊出了8記本壘打，在2022年和2023年分別擊出了11記和17記。去年雖然取得38次盜壘，但是因為缺少3記本壘打，未能實現20記本壘打、20次盜壘的金河成將在今年賽季再次挑戰“雙二十俱樂部”。本賽季金河成共盜壘7次。在韓國選手中，秋信守是唯壹壹名在MLB上留下單賽季20記本壘打、20次盜壘記錄的選手。在MLB效力16個賽季的秋信守留下了3次20記本壘打、20次盜壘的記錄。 當天壹度以9比4領先的聖地亞哥隊在第8局下半局被對手拿下6分，以9比10遭遇對手大逆轉。

한국어