“多虧了比起分數更註重成長的美國文化才取得成功”. April. 27, 2024 07:47. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. “應該改變工科生是‘解題者’的想法。工科生提出社會問題，與其他領域合作解決，才能在當今的技術霸權時代生存下去。” 24日在首爾江南區壹家酒店見到的美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）Samueli工程學院院長朴雅馨（音）表示：“技術引領社會的時代已經到來，工科生需要更全面的勇氣。”她說：“答題的人最終會比定義問題的人晚來許久。現在是需要改變這種情況的‘模式移位'’的時候了。” 朴院長是首位於去年9月被選為美國工程（理工）學院院長的韓裔女性。雖然偶爾有韓裔美國人成為工程學院院長的情況，但“本土韓國人”成為美國優秀大學的工程學院院長尚屬首次。朴院長在韓國高中畢業後，在加拿大不列顛哥倫比亞大學獲得了學士和碩士學位，在美國俄亥俄州立大學獲得了博士學位。2007年她任美國哥倫比亞大學教授，去年9月就任UCLA工程學院院長。主要研究的是燃燒煤炭時產生的煙霧、從煉油工廠產生的副產物中收集二氧化碳並進行再利用的技術“碳捕獲”。 “東方女性”要想成為工程學院院長，沒有遇到困難嗎？她說：“美國被稱為‘我、我、我（me、me、me）’文化，所以積極出面十分重要。我第壹次就任哥倫比亞大學教授時，前輩教授們最先說的話是‘在這裏手要快（要快速舉手）’。”作為在安靜、不顯眼的社會風氣下長大的韓國女性，克服這些困難是最難的。 盡管如此，在美國能夠生存下來，得益於在評價學生或教授時，不是“考多少分”的定量評價，而是“取得了多大的發展”的真誠評價文化。也就是說，即使現在不能站出來表示“我來做”，如果壹直表現出積極性，取得進展，也會給予更積極的評價。朴院長表示：“與第壹次考試獲得90分、下次考試再次獲得90分的學生相比，對從70分發展為80分的學生給予更高的評價。我沒有‘幾分’學生這種‘紅字’。” 當記者表示對於韓國工科生有何建議時，她回答說：“理工科以實驗為主，所以失敗總是伴隨左右。如果對此感到羞愧，研究就不會有進展。我想對正在工程學院學習的學生，特別是追求完美主義的女學生說，壹定要有‘自毀形象的勇氣’。”

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