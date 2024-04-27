五大大學醫院的教授“每周休診壹次”……30日是“SKY停診”的分水嶺. April. 27, 2024 07:47. by 趙有蘿記者、大田=金泰榮記者 jyr0101@donga.com、live@donga.com. 五家大型醫院（首爾大學醫院、塞佛倫斯醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院、首爾聖母醫院）的教授們全部決定參與“每周休診壹次”。此外，全國19所醫學院加入的全國醫學院教授緊急對策委員會也召開全體會議，討論了每周中斷壹次非急救手術和門診治療的方案。 天主教大學醫學院首爾聖母醫院教授協議會26日表示，決定從下月開始每周五中斷非急救手術和門診治療。不過，診療科可以各自確定休診日期，因此實際休診日會因科室而有所不同。此前，首爾大學醫院等其他大型醫院也制定了每周休診壹次的方針。 在專攻醫生（實習醫生、住院醫師）離開醫院後，時過10周，疲勞累積的教授們之間每周休診壹次的動向越來越擴散。高麗大學醫學院的教授們也於26日制定了從30日開始每周休診壹次的方針。當天下午，全國19所醫學院下屬的51家醫院也召開了全國醫學院教授緊急對策委員會全體大會，討論了每周停止壹次非應急手術和診療的方案。這些醫院在23日的全體大會上制定了本月30日或下月3日停診壹天的方針。 不過，休診能有多少付諸實行還是未知數。26日預告集體休診的忠南大學醫院、世宗忠南大學醫院、圓光大學醫院、圓光大學山本醫院等實際上沒有出現診療差池。數月前預約的診療及手術日程不能突然改變，仍然正常工作。 忠南大學醫院相關人士表示：“本院和世宗醫院都正常診療。預約診療也沒有被取消。”記者在該醫院癌癥中心見到的金某（64歲）說：“雖然還沒有聽說休診的事情，但是突然想到不能接受治療，感到很不安。” 原定每周五中斷手術的圓光大學醫院手術室也正常運轉。該醫院緊急對策委員會相關人士解釋說：“上周開會時決定休息壹天後，向患者和監護人說明了目前的情況，並調整了日程。” 醫療界預測，“SKY（首爾大學、高麗大學、延世大學）”醫學院的教授們全部宣布休診的30日將成為分水嶺。首都圈以外的某國立大學醫院教授表示：“目前還有很多教授正在關註情況。不久後確定高考錄取實行計劃，如果擴招成為既定事實，離開醫院的教授將會增加。” 韓國癌癥患者權益協議會當天發表聲明說：“繼專攻醫生和醫學院教授辭職後，又有‘大學醫院每周關門壹次’，令癌癥患者和家屬們精疲力竭。（政府）應該公開教授辭職名單，讓患者們制定治療計劃。”

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