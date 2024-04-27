害怕外出就餐的“家庭月”……披薩和漢堡包價格大幅上漲. April. 27, 2024 07:47. by 金炯民記者、世宗=宋慧美記者 kalssam35@donga.com、1am@donga.com. 漢堡市場韓國排名第壹的韓國麥當勞26日宣布，從下月開始將同時上調16種產品（占全部產品的22%）的價格。價格上調幅度平均為2.8%。這距離去年10月將13種菜品的價格平均上調3.7%僅隔7個月。必勝客也將從下月2日開始上調蒜蓉黃油蝦和芝士王產品的價格。 繼Goobne炸雞、Popeyes炸雞、金家紫菜包飯等最近接連上調價格後，餐飲連鎖店的價格上調似乎擴散到了所有領域。特別是第22屆議會選舉結束後立即出現“接力漲價”，對此也有不友善的視線。在外就餐需求增加的5月“家庭月”即將到來，預計老百姓的負擔將進壹步加重。據韓國消費者院的《餐飲費價格動向》顯示，3月份首爾的壹人份冷面價格為11462韓元，比去年同期上漲7.2%。紫菜包飯和拌飯也分別上漲6.4%和5.7%，帶動了餐飲物價的上漲。隨著高利息狀況持續，再加上國際油價不穩定，有人擔心今後這種趨勢將進壹步深化。 在餐飲企業看來，由於原材料價格、人工費、租賃費等上漲，只能提高產品價格。餐飲業界相關人士表示：“在整體消費者物價上漲率達到3%的情況下，人工費、原材料等大幅上漲，如果不提高產品價格，就會出現負利潤。如果這種情況持續下去，今後產品價格可能會進壹步上漲。” 政府當天召開緊急經濟次官會議兼物價相關次官會議，決定為了降低進口價格，對白菜、卷心菜、胡蘿蔔、葡萄、幹紫菜、調味紫菜、可可豆等7種農產品適用0%的關稅。另外，以之前進行的全國116個農水產品流通現場檢查結果為基礎，不久後還將出臺“農水產品流通結構改善方案”。

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