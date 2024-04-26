時隔2年，韓國經濟增長率終於擺脫“0%左右”的陰影……第壹季度增長1.3%. April. 26, 2024 08:10. by 李棟勛記者、朴賢益記者 dhlee@donga.com. 今年第壹季度（1月至3月），韓國經濟切斷0%左右的低增長鏈，成功實現了“驚人反彈”。半導體和汽車出口大幅增加，再加上建設投資和民間消費的復蘇，大大超過了市場預測值。 據韓國銀行25日透露，今年第壹季度實際國內生產總值（GDP）比前壹季度增加了1.3%。這是自2021年第四季度（10~12月•1.4%）以後，時隔2年零3個月以來的最高增長率。雖然市場預計會略高於去年第四季度的增長率0.6%，但得益於出口和內需的恢復，自2022年第壹季度（0.7%）以後持續的季度0%左右的低增長鏈被切斷。 增長率反彈很大程度上是因為曾讓人十分擔憂的內需經濟的復蘇。隨著建築物和土木建設同時恢復，建設投資增加了2.7%。民間消費比前壹季度增加0.8%，政府消費也增加了0.7%。出口也呈現出持續恢復的趨勢。今年第壹季度的出口以智能手機等信息技術（IT）品目為中心，增加0.9%，帶動了增長率上升。 特別是國內出口品目排名第壹的半導體，去年因嚴重的行業蕭條而備受煎熬，進入今年以來正式進入了反彈區間。當天，SK海力士公布了比證券界預測值高出1萬億韓元以上的“驚人業績”。這是隨著人工智能（AI）時代的正式到來，包括高帶寬存儲器（HBM）在內的高附加值存儲器市場復蘇產生的影響。 當天，總統室評價稱“重新回到了由民間主導的充滿活力的增長路徑”。總統政策室室長成太胤表示：“雖然現在還很難說今年的預測值，但會超過當初預想的2.2%的增長率。” 但是韓國銀行慎重地表示，今後內需恢復趨勢是否持續還有待觀察。韓國銀行經濟統計局局長申承哲（音）表示：“今年第壹季度的建設投資因去年第四季度業績下滑而產生了很大的基數效應，民間消費也僅比去年增加了1.1%。”

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