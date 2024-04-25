鄭鎮碩：“總統室秘書們不要搞政治”. April. 25, 2024 08:19. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 總統秘書室長鄭鎮碩（照片）24日在與首席秘書們舉行的首次會議上表示：“以總統室相關人士的名義散布不正確的言論，這是不可取的。” 這是為了最大限度地減少總統幕僚們的部分發言暴露在人選或政策決定等需要高度政務判斷的領域而引發的信息混亂，並鮮明地發出國政哲學的信號。鄭鎮碩就任後立即整頓紀律，這是試圖改善引發“秘密渠道爭議”的決策過程的關鍵。 鄭鎮碩當天上午在龍山總統室首次主持的首席秘書會議上表示：“總統室是工作的組織，不是說話的組織。總統室的政治是由總統而不是秘書來做的。”據悉，他還表示：“總統的決定是最終的。不要讓輔佐出現漏洞。” 此前有媒體報道，“尹錫悅總統曾討論過分別提名在野黨人士、前中小風險企業部長朴映宣和前民主研究院院長楊正哲為國務總理候選人和秘書室長的方案”，引發了總統室消息人士透露人事安排消息的“秘密渠道”爭議。分析認為，鄭鎮碩的發言是在針對此事。 當時總統室正式否認說“沒有討論過”，但總統室內與人選業務沒有直接關系的尹錫悅親信集團曾表示，“確實討論過”，出現了不同的聲音。壹名執政黨相關人士表示：“鄭鎮碩是五選議員，曾擔任過院內代表、緊急對策委員長，當然比官僚出身的秘書室長更想握緊握把柄。” 執政黨內有人指出，相比總統室正式系統，尹錫悅的部分親信集團更能做出決定。執政黨相關人士表示：“鄭鎮碩還將仔細觀察總統室內部決策過程和趨勢。”

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