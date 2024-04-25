醫學院教授今天起辭職……韓國政府：“不會大量離崗”. April. 25, 2024 08:17. by 李知雲記者、朴景民記者、趙有蘿記者 easy@donga.com、mean@donga.com、jyr0101@donga.com、. 為反對醫學院擴招從3月25日開始提交辭職書的醫學院教授們表示，將從25日開始依次離開醫院。但政府認為，“沒有計劃受理的辭職書”，實際上離開醫院的醫學院教授不會很多。 首爾大學醫學院·醫院教授協議會緊急對策委員長方在承（音）24日在記者會上表示，“（辭職）是作為教授能打的最後壹張牌”，並表示將和其他3名緊急對策委員會指導部的教授壹起於5月1日離開醫院。方在承還表示：“（根據民法）從個別教授提交辭呈之日起30天之後開始，將根據個人的選擇實行辭職。” 首爾峨山醫院內科教授、全國醫學院教授緊急對策委員長崔昌民（音）也表示：“25日的門診將是最後壹次，不會再看患者了。”各地醫院都出現了教授離開的動向。教授們主張，根據民法，辭職書從提交1個月後的25日起辭職生效，因此離開醫院也沒有問題。但政府的立場是，如果國立大學或私立大學的校長不接受，就不可能辭職。 保健福祉部第二次官朴敏守（音）當天在中央災難安全對策本部新聞發布會上表示：“不知道在辭職書沒有受理的情況下辭職是什麽意思。現實中說‘已經辭職，所以不再上班’這樣不負責任的教授不會有很多。” 對此，公開表明辭職意向的教授們表示，不惜因曠工而受到懲戒。首爾大學醫學院、醫院教授協會媒體應對組長裴秀京（音）表示：“如果辭職效力成為問題，應該到法庭進行鬥爭。”

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