韓國銀行缺席中央銀行的新淘金熱的原因. April. 25, 2024 08:15. . “別人搶購黃金的時候都幹什麽了？11年多來像石頭壹樣看黃金的理由到底是什麽？”今年第22屆國會首次國政監查中，韓國銀行總裁李昌鏞可能會受到這樣的指責。因為，即使黃金價格持續不斷上漲。 在美國紐約商品交易所，2022年11月黃金期貨價格為每盎司1618.3美元，本月12日（當地時間）已上漲至2448.8美元。也就是說，時隔1年零5個多月上漲了51%以上。實際上，在此期間，各國央行都在積極地購買黃金。 據世界黃金協會（WGC）透露，各國中央銀行在2022年和2023年分別購買了1082噸（歷史最高）和1037噸黃金。這是2016∼2021年年均購買量（457噸）的兩倍以上。特別是中國自2022年11月以後連續17個月購買黃金。在此期間購買的黃金就達314噸。韓國銀行卻對這種新淘金熱視而不見。因為痛苦的回憶。 在2010年國會國政監查中，韓國銀行總裁金仲秀被指責應該增加13年來不變的黃金儲備量（39.54）。當時，隨著歐洲財政危機的擴散，黃金價格暴漲。當時，黃金在韓國的外匯儲備中所占的比重僅為0.2%。此後，韓國銀行從2011年到2013年初集中購買了90噸黃金。 但是在2013年10月的國政監查中，被稱為“愛金總裁”的金前總裁再次被揭露為“馬後炮投資”。因為韓國銀行投資黃金後，黃金價格暴跌，遭受了約1.2萬億韓元的評估損失（-21.5%）。當時民主黨議員金賢美指責說：“韓國銀行沒能正確預測黃金價格，給國家造成了損失。”金前總裁滿頭大汗地說：“這是考慮到10年後的情況作出的決定。” 真的過了幾年，黃金價格上漲，當時韓銀的黃金投資得到了重新評價。但是當時受到的心理創傷似乎仍然存在。目前，韓國銀行的黃金儲備量為104.4噸，連續11年保持不變。以去年年末為基準，黃金在韓國外匯儲備額所占的比重僅為1.52%。中國大陸（2235.4噸）和日本（846.0噸）分別占4.33%和4.37%，經濟規模相近的中國臺灣（423.6噸）也占4.32%。 因此，從去年開始不斷有人指出，應該提高黃金持有比重。盡管如此，韓國銀行外資運營院在去年6月發表的《持有黃金管理現狀及今後的運營方向》中表示：“比起擴大黃金持有量，充分提供美元流動性是更好的選擇。”當時，金價以每盎司2000美元的水平接近最高點，因此韓國銀行認為今後的上升余力不確定，但這壹預測目前也落空了。 如果不是因為長久以來的心理創傷，只能怪實力不足。 像現在這樣地緣政治風險增大的情況下，從資產多元化的角度出發，有必要長期將黃金持有比重擴大到壹定水平，提高匯率穩定性。今後還要考慮美聯儲下調基準利率、加強美國大選後“美國優先主義”基調的可能性，以及由此帶來的美元貶值。 這並不是說要較晚加入搶購黃金的行列。由於價格變動性較大，如果像以前壹樣搞老壹套，只會使心理創傷更加惡化。雖然為時嫌晚，但應該全面重新研究黃金投資原則和方向。應該更加精準地預測黃金價格的走勢，從戰略上判斷買入時間。

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