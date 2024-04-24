意大利因新冠疫情期間發放“超級紅利”導致財政惡化……出現“警惕補貼”呼聲. April. 24, 2024 08:06. by 趙은아 achim@donga.com. 在歐盟成員國中財政赤字占國內生產總值比率最高的意大利，為了防止更多的赤字，出現了要警惕政府發放新補貼的呼聲。這反映了對於“因為稅金扣除制度‘超級獎金’等補貼政策，財政赤字不會輕易減少”的憂慮。 歐盟統計機構“歐洲統計”22日表示，歐盟27個成員國的平均財政赤字比率從原來的3.4%增加到了3.5%。特別是意大利的該數值為7.4%，是平均值的兩倍以上。 匈牙利（6.7%）、羅馬尼亞（6.6%）等也被認為是財政赤字比率較高的國家。意大利與法國（5.5%）、西班牙（3.6%）等11個成員國全部超過了歐盟為財政管理規定的上限“國民生產總值的3%”。 意大利財政部去年4月將“2023年財政赤字目標值”定為國內生產總值的4.5%，同年9月放寬至5.3%，但最終未能實現目標。意大利未能擺脫嚴重赤字的主要原因是前政府實施的“超級紅利”政策。這是壹項政府在5年內支援住宅和建築物能源效率改善費用最多110%的項目。有人指出，在新冠疫情期間的2020年實施的這壹制度，雖然起到了激活經濟的作用，但現在對政府財政造成了負擔。 意大利政府表示，以4日為準，“超級紅利”相關預算支出了1600億歐元（約234萬億韓元）以上。意大利中央銀行也公開表示，僅去年壹年就支出了國民生產總值的約4%作為超級紅利。這壹數值是政府預測的5倍以上。 意大利銀行警告議員說：“在實行新的獎勵措施時，有必要避免出現類似最近措施（超級紅利）的失誤。”意思是說，在實施各種補貼或優惠之前，應該考慮對財政赤字的影響，慎重決定。中央銀行還擔心，現政府試圖將對低收入層和中產層的減稅政策延長到明年，可能因此加重財政管理的不確定性。 據歐洲新聞報道，美國銀行本月初也擔心意大利、法國等國家的過度赤字。歐洲新聞分析說：“財政赤字可能會對國家經濟增長產生潛在影響，過去困擾歐洲的財政赤字噩夢復活，正在對意大利、法國等國家產生負面影響。”

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