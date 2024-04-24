朝鮮今年初從韓國竊取導彈和裝甲車核心零部件技術. April. 24, 2024 08:06. by 申鎮宇記者、申圭振記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 據悉，今年1月至3月，生產裝甲車、導彈、雷達等韓國軍隊主要武器體系核心零件的韓國國防企業的大部分技術被朝鮮竊取。韓國政府當局認為，雖然該企業規模不大，但作為生產軍事敏感、重要零部件的地方，軍工技術泄露造成的損失非常嚴重。政府壹名高層消息人士表示：“朝鮮此前壹直以大型軍工企業為主要目標進行黑客攻擊，現在連擁有重要技術的中小軍工企業也紛紛展開‘針點’攻略。朝鮮正在全方位擴大攻擊目標。”有人指出，擁有國防產業核心技術的韓國中小國防產業企業相對來說防禦薄弱，因此暴露在網絡攻擊中。 據多名情報消息人士23日透露，朝鮮利用惡性代碼等方式，從該企業竊取了數年的零部件相關情報。情報當局和警方在調查黑客攻擊情況的過程中，掌握了特定黑客主體的線索。由國家情報院和國家安保室、檢警、民間專家等組成的國家網絡危機管理團共享相關事件信息，展開了調查。 朝鮮黑客攻擊的企業是向韓國大型軍工企業等提供軍隊主要武器體系使用的電纜等。代表性國產武器多管火箭“天舞”、中程地對空導彈“天弓”等也使用該企業的零部件。 此外，朝鮮從2022年10月至去年7月，從10多家韓國軍工企業竊取了軍工相關資料。警察廳國家調查本部23日將朝鮮黑客組織“拉紮魯斯（音）”和“安達裏埃爾·金秀基（音）”等特定為犯罪主體，並做出了上述表示。警方相關人士表示：“這是首次確認朝鮮多個黑客組織為奪取國防產業技術而展開全方位聯合攻擊。” 據悉，美國最近補充了專門負責監控朝鮮的人員等，將朝鮮的網絡威脅程度提高了壹級。韓國政府壹名消息人士表示：“美國當局將朝鮮指定為網絡犯罪相關關註國，這意味著今後將更加積極地應對朝鮮黑客攻擊。”

한국어