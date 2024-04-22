尹錫悅未獲七國集團參會邀請……總統室：“以本國為主”VS 在野黨：“外交失敗”. April. 22, 2024 08:12. by 李相憲記者、姜成輝記者 dapaper@donga.com、yolo@donga.com. 對於尹錫悅總統未能受邀參加6月在意大利舉行的七國集團（G7）峰會，總統室表示：“據我所知，今年的主席國意大利是以與本國移民問題相關的非洲、地中海問題為主選定了對象國，我們對此表示尊重。”據悉，韓國政府向主席國意大利政府轉達了“如果受到邀請，將出席峰會”的意向，但未能獲得邀請。在野黨批評說：“不惜犧牲對華關系，加強與美日等西方國家的聯合，但結果卻如此，真是慘不忍睹。” 總統室高層相關人士21日在與《東亞日報》的通話中表示：“我們的立場是，如果意大利邀請韓國，我們會參加。意大利壹直苦思到最後，但最終還是表示不能增加太多邀請國，請求我們諒解。”他還表示：“七國集團內部‘應該邀請韓國’的意見相當多，意大利也考慮了很久。” 總統室20日發布資料稱：“歐洲國家擔任主席國時，傾向於重點邀請與歐洲局勢有密切關系的國家。2011年法國、2015年德國、2017年意大利等邀請的所有對象國都只有非洲國家。”據悉，韓國政府本月初通過外交部長趙兌烈與意大利外長塔亞尼舉行會談等多種外交渠道，試探了邀請意向。 韓國在2020年以後共3次受到出席七國集團峰會的邀請。尹錫悅總統去年應主席國日本的邀請參加峰會。文在寅前總統在任期間曾受邀參加2020年（主席國美國）和2021年（主席國英國）峰會。 共同民主黨指出：“高舉‘全球中樞國家’旗幟，聲稱要加強國際地位的尹錫悅政府的‘G7+外交’黯然失色。事實上，這無異於被排除在討論緊急國際局勢的重要場合之外。”祖國革新黨通過新當選國會議員、文在寅政府時期擔任國立外交院院長的金俊亨名義發表評論稱：“‘睜開眼睛壹看，已成落後國家’成為了現實。”

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