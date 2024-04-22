“醫療空白受害”2392件中“認可”0件……難道不是醫政矛盾的原因？. April. 22, 2024 08:06. . 專攻醫生（實習醫生、住院醫師）提交集體辭職書後，截至17日，政府設立的“醫生集體行動受害申報和支援中心”兩個月內共受理了2392件受害咨詢。但據調查，沒有壹起事例被認定為與集體辭職有關聯。部分舉報者表示不滿說：“受理申請已經很久了，但還沒有得到任何答復。”此外，雖然政府表示將積極向舉報受害情況的國民提供法律援助，但實際上從未有過支援訴訟的事例。 醫生們開始集體行動後，前往急診室的患者在尋找接受治療醫院時死亡的所謂“急診室漂流”事故疑惑不斷。但是，政府對於在6家醫院被拒絕收容後死亡的慶南金海市60多歲主動脈剝離患者等媒體報道的事例中的3件，已經得出了與醫療空白沒有直接關系的結論。醫療界也主張：“這些患者即使被及時移送，也無法救活。”在醫學院擴招問題上針鋒相對的政府和醫療界對這些事例異口同聲地表示：“不是因為專攻醫生的脫離。” 相反，遺屬們則表示：“難道不是因為醫療空白導致生存的可能性消失?”他們認為，由於專攻醫生的流失，急診室運營減少或手術人力減少，最終可能無法正常接受治療，但政府和醫療界都消極應對。患者團體懷疑說：“雙方都害怕國民的指責，不想承認醫療空白。”如果得出是因為醫療空白的結論，強行推行醫學院擴招的政府和離開醫院的醫生都擺脫不了責任爭議，因此不會積極出面。 醫政矛盾持續時間越長，對醫療系統的信任就越崩潰，患者的不安也會越大。更何況，從25日開始，隨著承擔專攻醫生作用的醫學院教授們的辭職成為現實，診療差池很有可能擴大。部分重癥患者訴苦說：“說實話，如果突然暈倒，很害怕能否及時接受治療。”這對他們來說是生死攸關的問題。政府和醫療界應該盡快坐下來尋找解決方案，沒有比這更重要的理由了。

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