“在哪裏都看不到的獨特魅力，無法從‘獬豸’中擺脫出來”. April. 19, 2024 08:06. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “獬豸既危險又可愛，既兇猛又親切。具有在世界任何地方都看不到的獨特魅力。” 美國作家喬•梅諾斯基（照片）18日在接受《東亞日報》的書面采訪時，這樣解釋了今年2月出版長篇小說（Fitbook出版社）的理由。他陷入判斷善惡的想象動物獬豸之中，創作了新作。他說：“無論去景福宮、南山等首爾各處，都會遇到獬豸。因為無法從獬豸中擺脫出來，所以創作了這部作品。” 在美國著名科幻（SF）電視劇系列《星際迷航Star Trek》中執筆60多篇小故事的他與韓國有著很深的淵源。他戴著兒時環遊世界的姨媽訪問韓國後送來的紗帽，在小區裏轉來轉去。他喜歡電影《我的野蠻女友》（2001年），看完電視劇《太王四神記》（2007年）後，對三國時代產生好奇，於是找到《三國遺事》進行了閱讀。 2015年訪問韓國後沈迷於韓文的他在2020年出版了講述世宗大王的長篇小說《世宗大王King Sejong the Great》（Fitbook出版社）而成為話題。 他說：“第壹次訪問韓國時，我意識到韓國是多麽美麗的國家，感到非常吃驚”，“首爾真的很快成為了我的‘最愛（最珍惜的）城市’。”他說：“在學習韓文創制過程中，我了解到了世宗大王。《世宗大王》出版後，在與出版社討論的過程中寫下了《獬豸》。” 新書是從1998年首爾市中心發生大火開始的。消防員們為了撲滅大火而跑來跑去時，出現了長得像老虎的動物，將火吃掉。景福宮的正門光化門前的獬豸像變成了活生生的獬豸。他在小說中引用了“普羅米修斯故事”等西方人熟悉的希臘神話，並使用了“在老虎還在抽煙的時代（類似很久很久以前這樣的形式）”等只有韓國人才能理解的表述。這是外國人寫的韓國小說，蘊含著獨特的認同感。他說：“為了寫《獬豸》，我學習了數年的韓國的傳說、神話、巫俗故事”，“（景福宮、光化門、世宗大王像等）小說中對首爾的描寫是我東奔西走在城市中心了解到的。” 他用英語寫了新書。但是因為想用韓語寫作品，所以壹直在學習韓語。他說：“現在我的韓語水平還不太熟練。我喜歡韓語中的‘微風’、‘涼爽’等詞。”

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