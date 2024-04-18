專科醫生展開國際輿論戰：“韓國醫生沒有罷工權”. April. 18, 2024 07:54. by 呂根鎬記者 yeoroot@donga.com. 反對政府醫學院擴招方針而離開醫院的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）們在國際性活動中表示，“韓國醫生沒有基本權利”，強調了政府措施的不合理性。預備專攻醫生們也表示，“保健福祉部拒絕發放去美國接受培訓所需的文件”，並制作了向美國駐韓大使館發送的請願書等，接連展開了國際輿論戰。 大韓專攻醫生協會緊急對策委員長朴丹（音）和該協會前政策理事李惠珠（音）等人17日出席在首爾市龍山區大韓醫生協會會館舉行的世界醫學會（WMA）下屬的“年輕醫生網絡”活動。他們主張，韓國政府不公平地對待專攻醫生。曾是盆唐首爾大學醫院住院醫師的李惠珠抨擊稱：“在韓國，醫生的罷工權也不被認可等，好像沒有基本權利。韓國政府勒令辭職的醫生們重返工作崗位，並預告不履行時醫生執照被停止的可能性等，濫用權力。”他們還表示：“韓國醫療危機源於多年來管理不當的低效率政策”，主張醫學院擴招和必需醫療壹攬子方案不是根本性的解決方案，只會使情況惡化。世界醫學會會長魯紮因·阿爾科馬尼（音）和該會理事會主席朴正律（音）等出席了當天的活動。 此外，沒有從福祉部獲得美國專業研修所需的推薦書的20多名預備研修醫生從當天開始收集送往美國駐韓大使館等的請願書。沒有美國市民權或永久居住權的韓國大學醫學院畢業生要想進修美國專業課程，必須提交韓國政府的推薦書，並獲得J-1簽證。他們主張，福祉部在專攻醫生離開醫院後，在沒有明確理由的情況下反復駁回推薦書發放申請。對此，福祉部相關人士表示：“被退回的人有不合格的原因。”

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