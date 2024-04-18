美聯儲主席鮑威爾表示“降息需要很長時間”……長期緊縮使得安全資產美元持續走強. April. 18, 2024 07:54. by 金道炯 dodo@donga.com. 隨著美國暗示可以長期推遲下調基準利率，全球金融市場再次出現了美元的超強走勢（美元王）。17日，前壹天突破1400韓元大關的韓元兌美元匯率在韓日財務長官歷史上首次口頭介入下收盤下跌，但仍停留在1380韓元左右。 美國聯邦儲備委員會主席傑羅姆•鮑威爾當地時間16日在美國華盛頓舉行的壹個論壇上指出，“今年以來，（通脹）在重返2%目標方面缺乏進壹步進展，顯然沒有帶給美聯儲更大的信心，且可能需要較預期更長時間才能獲得這壹信心。鑒於勞動力市場的強勢表現，以及迄今為止美聯儲在抗通脹方面取得的進展，比較合適的做法是讓數據和經濟動態來作為我們調整政策的指南針。”這壹表態暗示美聯儲暫時沒有下調利率的計劃。 在中東地區持續緊張的情況下，美國表現出了長期緊縮的意誌，安全資產美元持續走強。17日，首爾外匯市場的美元對韓元比價比前壹天下降7.7韓元，以1比1386.8收盤。在外匯當局接連的口頭介入下，時隔8個交易日收盤下跌，但仍接近心理上的馬其諾防線1400韓元。 當天在華盛頓會晤的副總理兼企劃財政部長官崔相穆和日本財務相鈴木俊壹表示“可以對外匯市場的變動性采取適當的措施”，歷史上首次共同口頭介入。同樣在華盛頓接受CNBC電視臺采訪的韓國銀行總裁李昌鏞表示：“考慮到市場基本面，最近（匯率）的變動性多少有些過分。” 當天在東京外匯市場，日元兌美元的匯率以1美元兌154.66日元成交。日元兌美元的匯率前壹天在紐約跌至154.79日元，是34年來的最低水平。

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