“龍山分裂”導致總理和秘書室長人選混亂. April. 18, 2024 07:54. by 張寬碩記者、崔惠玲記者 jks@donga.comherstory@donga.com. 據悉，尹錫悅總統曾考慮過提名文在寅政府出身的前中小風險企業部長朴映宣為國務總理候選人、前民主研究院院長楊正哲為秘書室長的方案。韓國媒體17日報道上述內容後，爭議不斷擴散，總統室出面澄清，否認稱“沒有討論過人選問題”。但是，隨著尹錫悅和夫人金建希的親信集團也出現了“確實考慮過”的反應、保守執政黨公開反對等政治風波擴大，有人評價說，執政黨旨在收拾議會選舉慘敗局面的革新工作，其漏洞和混亂局面暴露無遺。 據尹錫悅親信集團和總統室有關人士透露，在擴大秘書室長和總理候選人隊伍的過程中，討論過朴映宣和楊正哲這兩個人選。據悉，總統室還討論了將政務部長壹職交給退出共同民主黨的新未來議員金鐘民的方案。尹錫悅親信集團的總統室相關人士17日上午在相關報道出來後表示：“確實正在討論中。”據悉，楊正哲被認為是被稱為“三哲（楊正哲、李浩哲、全海哲）”的前總統文在寅心腹，是文在寅政府當時推薦尹錫悅擔任檢察總長的人物。執政黨核心相關人士表示：“據我所知，尹錫悅在擔任檢察總長時期也曾與朴映宣和前總統秘書室長盧英敏等人見過面。包括楊正哲在內，也有總統長期交流的在野黨人士。”他解釋說：“此次內閣改組和調整的方向性不是保守執政黨，而是擴大到討論在野黨人事的方向，以響應國民要求‘協治’的呼聲。” 但是，總統室秘書室宣傳部方面表示，“沒有討論過。太荒唐了”，否認了報道。隨著爭議的擴大，報道約3小時後，以發言人室的名義正式否認說：“沒有討論過前部長朴映宣、前民主研究院院長楊正哲等人選。”壹名高級官員表示：“尹總統沒有指示要進行研究。這可能是沒有實現可能性的想法。” 執政黨內部出現了公開反對的聲音。屬於國民力量黨初期親尹錫悅集團的國民力量黨國會議員權性東表示：“否定黨的認同感的人士不僅不能提名，連討論都不行。所謂協治是在維持認同感和基調的同時與對方妥協，而不是否定自己迎合對方。”壹位非尹錫悅親信集團的重量級當選國會議員表示：“要想進行這種人事安排，尹總統必須退黨。這是不想承擔作為執政黨的責任。”

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