“通過讀書獲得培養興慜的智慧，謙遜很重要”. April. 18, 2024 07:54. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “如果興慜沒有時間讀書，我會將我在讀書筆記上寫的重要記錄標在書上，放在睡覺的兒子枕邊。” 足球選手孫興慜的父親、SON足球學院主教練孫雄正（62歲）17日在自己的第二本書《我讀、寫、改》（飛翔出版社）的記者見面會上做出了上述表示。書中以孫教練從2010年開始制作的6本讀書筆記為基礎，記錄了與詩人金敏正（音譯）進行的采訪。 孫教練是出了名的讀書狂。他每年閱讀200~300本書。但是不會強求兩個兒子讀書。只是悄悄地拿出“讀書筆記”而已。他說：“最好的養老準備都是為了成為不向長大成人的子女嘮刀的父母而努力”，“我都不知道大兒子夫婦的家在哪裏。我認為，長大後子女的生活應該與父母完全分離。” 他說，要想讓孩子們的人生幸福，發現和發揮才能非常重要。因此，兩個兒子小時候經常曠課去旅行。他說：“比起孩子們擁有的才能，父母會通過（社會）財富或成功引導孩子”，“為孩子開發才能、擁有才能、過上自己想要的生活創造環境比學校學習更重要。” 有時還強調了父母的堅決。孫教練說：“經常說應該給子女做像朋友壹樣的父母，但這是玩忽職守”，“不行就是不行，最後能說不能做的只有父母。”他還說，堅信“向子女拋出問號的人才是真正的父母”。他經常問兒子夢想是什麽，什麽時候幸福。每當這時，老二興慜都會說：“踢足球是最幸福的。”孫教練說：“父母是跟在孩子後面的人，而不是在前面拉孩子的人。” 當被問到想向孫興慜傳達的信息時，孫教練選擇了“謙遜”壹詞。“據說，打開中國秦始皇兵馬俑時，只有跪著的士兵土俑幾乎完整地保存了下來。低調低頭不正是活在這個世上最大的智慧嗎？”

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