機器人裁判時代的人類裁判，人工智能時代的人類智能. April. 18, 2024 07:54. . “當我呼喚她的名字時/她來到我身邊/變成了壹朵花。” 就像詩人金春洙在代表作《花》中所寫的那樣，在棒球比賽中，只有球審叫出好球，好球才能成為好球。實際上，韓國棒球委員會（KBO）的官方規則將“裁判員宣布為好球”定義為好球。顯然，人類有權判斷哪些球是好球。 前文之所以寫成過去式，是因為KBO從今年開始引進了通常被稱為“機器人裁判”的壞球、好球自動判定系統（ABS）。KBO在發表ABS運營詳細規定時斬釘截鐵地表示：“人類裁判不能介入ABS結果。”也就是說，只要機器人裁判判斷是否是好球並告知，而人類裁判只要發揮好通過耳機接收並宣布的“舉手表決”作用即可。 14日，在大邱舉行的比賽中，出現了體現人類裁判地位變化的場面。機器人裁判認為，在該比賽第3局下半局，NC隊的李在學投向好球區邊角的球是好球。但是，人類裁判的手沒有舉起來。直到去年為止，這壹場面還不會引起太大爭議。因為即使球審判斷不是好球，這也不算什麽奇怪的球。 但今年卻不同。NC隊主教練姜仁權激動地走出了替補席。KBO提供的平板電腦畫面顯示，ABS認為該球是好球。問題是，由於技術上的原因，在李在學多投3個球後才確認了這壹事實。 該比賽的4名裁判在合議後以“（對裁判判罰）提出異議的時效已過”為由駁回了抗議。也就是說，既然比賽已經進行，就無法叫停。在合議過程中，壹名裁判說“請說（ABS）認定為壞球。我們能置身事外的（方法）只有這個”的場面被電視轉播攝像機捕捉到，引發了巨大爭議。 棒球規則將人類裁判吹捧為“球場內棒球的唯壹代表者”。但在機器人裁判面前，但4名擁有豐富執法經驗的人類裁判卻急於用謊言掩蓋事實。事實上，在判定準確度為99.9%的機器人裁判面前，人類裁判只能變渺小。 其他領域的情況會有多大不同呢？人工智能（AI）不用說生產性，現在在創意性上也開始領先於人類智能。被稱為熱門歌曲制造機的作曲家金亨錫在壹次征集活動中得知將自己選為第壹名的歌曲作曲家是AI後，在社交媒體上上傳了感到虛脫的文章。 現在這篇文章的主題也是向AI詢問“請告訴我，在2024年4月18日的東亞日報《在光化門》中，適合體育部次長開題的新聞？”後得到的。那麽，這篇文章是由體育部次長寫的，還是交給了AI呢？當記者要求AI對此進行判斷時，它回答說：“對AI來說，那只不過是壹個數據而已。它成為了人類的文章。”不用太驚訝。這是AI很好地遵循人類“引用‘花’告知結果”的指示的結果。

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