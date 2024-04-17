變熱的大海……發白的珊瑚. April. 17, 2024 07:46. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有觀測認為，受氣候變化的影響，全球海洋中的珊瑚礁都出現了變白的“白化現象”。有人擔心，如果升高的水溫不能恢復正常，珊瑚礁的大規模死亡和嚴重的環境破壞將不可避免。 美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）下屬的珊瑚礁監測局（CRW）15日診斷說：“擁有珊瑚礁的全球54%的海洋正在經歷足以引發白化現象的熱壓力。”1998年首次發現白化現象，繼2010年、2014~2017年之後，今年是總共第4次觀測到。 全球最大的珊瑚礁群落澳大利亞的“大堡礁（Great Barrier Reef）”今年約有80%經歷了白化，遭受了巨大損失。在美國佛羅裏達州附近海岸，由於海水溫度急劇上升，部分珊瑚在沒來得及經歷白化現象的情況下，組織表面脫落，立即壞死。 部分人擔心，今年的白化現象有可能在4次中達到歷史最大規模。CRW的監視負責人德裏克•曼傑洛博士對《衛報》表示：“受到熱壓力的珊瑚地區每周以約1%的速度增加”，並預測今年很有可能刷新歷史最高紀錄。 珊瑚礁在海洋面積中所占的比重不到1%。然而，它為四分之壹的海洋生物提供棲息地，為生物多樣性做出了巨大貢獻。珊瑚在暴露於高溫下，會吐出組織內共生的藻類，失去顏色，生長也停止。另外，即使海水溫度下降，也會對疾病變得脆弱，繁殖力也會減弱。 去年的平均氣溫創下了自1850年觀測以來的歷史最高紀錄14.98度。另外，去年冬天“厄爾尼諾”（赤道附近的水溫非正常上升的現象）也給全世界的珊瑚礁帶來了負面影響。美國有線電視新聞網（CNN）擔憂表示，“到2050年，地球溫度比現在上升約2度，全世界99%的珊瑚將死亡。”環境團體綠色和平組織澳大利亞支部首席執行官（CEO）大衛•李特批評說：“珊瑚礁面臨的危險應有化石燃料公司、支撐相關產業的各國政府負責。”

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