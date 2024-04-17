真的不是醫療空白的緣故嗎？. April. 17, 2024 07:40. . 專攻醫生集體辭職時，政府歷史上首次發布了“嚴重”級保健醫療災難危機警報，大韓醫生協會也表示“將面臨醫療大災難”。但在醫療空白事態發生兩個月後的今天，韓國社會比預想的更為安靜。 在此期間，有多名患者在急診室漂流中死亡。11日，居住在釜山的50多歲心血管疾病患者在被10多家醫院拒絕急診室治療後死亡。上個月，在忠清北道報恩郡掉進水溝的3歲女童和忠清北道忠州市被壓在電線桿上的七旬女性、再壹個月前心臟驟停的大田八旬患者，各醫院都拒絕接受。然後就去世了。只整理了見諸報道的事例，就有這些。 失去家人的遺屬們憤慨地表示：“由於專攻醫生離開，急診室難以收容。”這裏發生了壹件稀奇的事情。壹直僵持不下的政府和醫療界壹致表示：“不能看作是專攻醫生脫離所致。”政府每次都表示要調查專攻醫生離開的影響，但從未正式公布過結果。醫療界主張：“這些都是即使被轉送也無法救活的患者。”政府和醫生都說是“理所當然的死亡”，但患者沒有辦法推翻這壹說法。 雖然不知道釜山、大田是不是也算醫療脆弱地區，但事實上，越是地方上，應急醫療就越差。可以說，與首都圈大學附屬醫院相比，地方上中小醫院的專攻醫生比率較低，因此脫離的影響較小。但是，令人惋惜的死亡背後，真的沒有醫療空白的影響嗎? 急診室才是如果沒有用低廉的人工費加班的專攻醫生，就不能回去的結構。本來就惡劣的地方上醫療系統有可能因為專攻醫生的脫離而超負荷運轉，也有可能是急救患者的最後堡壘首都圈大學醫院縮小了急診室，沒有余力接受移送。無論是政府還是醫療界，都排除這種可能性，只能是無可奈何的事情。 患者的證言與政府或醫療界的主張不同。15日，韓國癌癥患者權益協議會代表金成柱（音）接到了正在A中小醫院住院的慢性腎衰竭患者的電話。他說血液透析出了問題，讓他去大學醫院，但此前治療過的B大學醫院卻說：“沒有專攻醫生，急診室不接受治療。”他硬咽著說，“這家醫院讓我出去，那家醫院讓我別來”。 金代表每天都會接到“因為沒有專攻醫生，手術被推遲、不能住院”的電話。統計也支持患者的證言。據消防廳透露，專攻醫生離開後，119急救車前往急診室後被拒絕接收的再移送事例劇增到平時的2.5倍。 想逃避醫療空白事態責任的政府不會說醫療體系出現了問題。醫療界擔心凸顯醫學院擴招的必要性，強辯急診室安然無恙。這相當於是在承認，曾幾何時聲稱是世界最好的醫療，實際上在急診室漂流後死去是常有的事情。 就在政府和醫生們就數字展開較量的時候，患者們大喊“救命”。雖然專攻醫生起訴了福利部次官，把生命交給醫生的患者們卻擔心治療出現問題而不能起訴醫生。也不能拖著生病的身體進行示威。錯過治療時機而死掉的病人更是無話可說。 尹錫悅總統16日表示，“將繼續推進醫療改革”。醫療界對此反應冷淡。期待戲劇性解決的患者們可能又絕望了。強行醫學院擴招的政府和無條件要求撤回的醫療界都表示是“為了患者”。為了明天的患者，就可以犧牲今天的患者嗎?在韓國社會的強者之間鬥爭的過程中，作為弱者的患者連悲鳴也叫不出聲。正因如此，醫療空白沒有顯露出來。

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