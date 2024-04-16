KBO裁判們隱瞞“ABS判定”引發爭議. April. 16, 2024 08:12. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，職業棒球樂天隊主教練金泰亨（照片）在與Kiwoom隊的比賽前，強烈批評了從今年賽季開始引進的“壞球•好球自動判定系統（ABS）”。在現役主教練中經驗最豐富的金教練表示，“現場對ABS有很多不滿。老實說，很難讓人信服”，“因為為了消除（吵鬧的）話語而引進的機器人裁判，反而引發了更大的爭議。”實際上，在今年的職業棒球比賽過程中，多次出現了令投手和擊球手不解的判定。 金教練吐槽過後沒過幾個小時，就發生了與ABS相關的事件。在大邱舉行的NC-三星比賽中，主裁判們做出了與ABS不同的判定，試圖隱瞞這壹事實。 引起爭議的情況發生在NC隊以1比0領先的第3局下半局。NC隊的李在學向三星隊的李在賢投出第2球的瞬間，1壘跑壘員金智贊試圖偷盜2壘時被淘汰出局。該球被判為壞球。但是，在李在學再投3個球成為兩擊三球的情況下，NC隊主教練姜仁權對主裁判文昇勛的判罰提出了抗議。韓國棒球委員會（KBO）提供的平板電腦中，第2個球被判定為好球。 裁判組在球場上進行了四審合議後表示：“決定不接受NC提出的異議。”理由是“因為已經進行了下壹次投球，所以提出異議的時效已過”。但是因為技術問題，平板電腦的結果顯示得比較晚，NC只能事後提出抗議。李在學通過四壞球上壘送走李在賢後，連續被具滋昱和麥金農擊出適時安打，NC隊最終以5-12負於對手。 但是電視轉播畫面中出現了有可能引起爭議的場面。在四審合議過程中，裁判組組長、壹壘裁判李瑉昊對文主裁判說“聽說妳認定為壞球。知道了吧？我們能置身事外的方法只有這個”的場面通過節目曝光。KBO要求相關裁判組出示事件發生原委書。如果裁判們隱瞞自己誤判的疑惑被證實，預計嚴懲將不可避免。

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