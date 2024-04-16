“和父母壹起生活”，因就業難2030壹代中有77%是“袋鼠族”. April. 16, 2024 08:12. by 周愛眞 jaj@donga.com. 上個月某網絡社區上傳了“從女兒那裏收取生活費很奇怪嗎”的帖子。自稱是50多歲女性的發帖人表示：“壹起生活的女兒最近就業，月薪為190萬韓元。”她說：“我厭倦了打掃女兒房間或洗衣服”，“我要求女兒每月交30萬韓元的生活費，結果女兒的嘴都撅起來了。”相關社區中出現了兩種不同的反應，壹種是“就業了當然要交生活費了”，另壹種則是“剛開始賺錢，父母應該幫助攢錢”。 最近，網絡社區經常出現吐露類似苦惱的文章。據分析，隨著沒能就業或就業後為了節省生活費而和父母壹起生活的所謂“袋鼠族”青年增加，與父母發生矛盾的事例也隨之增加。 15日，據招聘內容平臺Catch透露，本月1日至5日以1903名20、30多歲青年為對象進行了在線問卷調查，結果顯示77%的受訪者表示“在經濟上依賴父母”。在父母家裏壹起生活的人比率為43%，從父母那裏領月租或零用錢的回答也達到了41%。有7%的受訪者回答說，和父母壹起生活，還能得到零花錢。 20、30多歲的青年不能獨立於父母的最大理由是“沒有穩定的收入”（56%）。據分析，由於就業難，找不到正常的工作，如果沒有父母的幫助，很難維持生活。此外還有“因為生活費負擔”（17%），“感覺不到獨立的必要性”（13%），“因為父母經濟寬裕”（7%）等回答。 87%的受訪者表示，在經濟上依賴父母，如果以後條件允許，有獨立的計劃。考慮獨立的時期是“就業後”最多，占53%。緊隨其後的是“就業1~3年後”（28%）和“就業3~5年後”（13%）等。回答“結婚之前沒有獨立的想法”的人也占6%。 升學社Catch部門負責人金正賢（音）解釋稱，“雖然20、30多歲的青年多數在經濟上仍然依賴父母，但是他們大部分都有就業後獨立的計劃”，“這表明，與其說最近青年們的獨立意誌不足，不如說是因為就業難導致收入不穩定而成為袋鼠族的事例很多。”

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