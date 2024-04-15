伊朗襲擊以色列，美國總統選舉也遭遇“漩渦”. April. 15, 2024 08:00. by 洪政洙記者、金寶拉記者 hong@donga.com、purple@donga.com. “美國總統喬·拜登最想回避的事態發生了。” 當地時間13日晚，伊朗對以色列實施報復性攻擊，預計會給11月美國總統選舉格局帶來不小的漩渦。拜登為阻止以色列-哈馬斯戰爭的擴大而竭盡全力，又因中東最大的對手——以色列和伊朗的直接沖突而面臨巨大危機。競爭者、前總統特朗普猛烈攻擊說：“這是拜登軟弱的領導能力所致。” 拜登當天接到在霍爾木茲海峽發生的伊朗扣押以色列船只的報告後，從特拉華州拉霍伯斯海灘別墅直接返回白宮。空襲結束後，他在社交媒體X（原“推特”）上表示，“美國守護以色列安全的承諾是銅墻鐵壁”，以示支持，並給以色列總理內塔尼亞胡打電話，事實上阻止了對伊朗的反擊。 截止到當天，已持續191天的以色列-哈馬斯戰爭是拜登再次執政的最大威脅因素之壹。雖然他壹度被稱為“外交達人”，在外交方面獲得了合格分數，但由於戰爭長期化，本國國內的氛圍變得不同尋常。 特別是，隨著加沙地區平民及救助團體的犧牲增加，以伊斯蘭系選民等核心支持層為中心的民心背離現象尤為突出。《紐約時報》和錫耶納大學7日至11日實施的民意調查結果顯示，對拜登政府外交政策的肯定評價僅為36%。《紐約時報》分析說：“拜登總統雖然不能回避傳統友邦以色列，但陷入了難以積極支援的兩難境地。” 特朗普把此次空襲的責任歸咎於拜登政府，提高了攻勢。他當天在賓夕法尼亞州的遊說中表示：“我們（美國）表現出的懦弱令人難以置信。如果我是總統，今天伊朗對以色列的攻擊自不必說，去年10月爆發的以色列和哈馬斯戰爭也不會發生。” 英國、法國、德國等西方國家和歐盟、聯合國等國際社會壹致譴責了伊朗。聯合國秘書長古特雷斯通過聲明敦促說：“為了避免在中東各條戰線上引發大規模軍事對抗的行為，請所有各方保持‘最大克制’。”聯合國安理會將於14日召開緊急會議，討論伊朗對以色列的攻擊和中東事態惡化問題。

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