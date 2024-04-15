金正恩會見中國第三號人物：“加強合作”……有可能10月訪華. April. 15, 2024 07:59. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩會見中國全國人大常委會委員長趙樂際，集中討論了擴大和加強兩國交流合作的方案。中國共產黨內排名第三的趙樂際對朝鮮平壤進行三天兩夜的訪問，兩人在最後壹天共進午餐，露骨地表現出了戰略密切的意圖。雙方在會談中可能就金正恩訪華事宜進行了事前討論。朝鮮和俄羅斯以去年的首腦會談為契機迅速拉近關系，被認為與朝鮮疏遠的中國最近以美中矛盾深化為契機，再次積極向朝鮮伸出友好之手。 據朝鮮中央通訊社14日報道，金正恩13日在勞動黨中央總部大樓接見趙樂際時表示：“此次中國黨和政府代表團訪問平壤，對於展示朝中友誼的不敗性，進壹步強化和發展兩國傳統友好合作關系，符合時代要求，具有重大意義。”朝中社還稱：“為了將友好合作關系升華為更有活力的紐帶，雙方就擴大和加強多方面的交流與合作、就相互關心的重要問題進行了開誠布公的討論。” 中國官方媒體新華社13日也報道說，金正恩在會上表示：“今年是中朝建交75周年，將書寫兩國關系的新篇章。” 朝中雙方都沒有具體提及金正恩訪華和與中國國家主席習近平的首腦會談。不過，在此次會晤中，無論以何種方式，雙方都會進行相關討論。韓國政府消息人士表示：“雙方不是都集中提及了建交75周年嗎?在11月美國大選即將到來之際，兩國建交的10月6日前後，金正恩訪華的可能性很大。” 據朝鮮和中國媒體報道，金正日在與趙樂際共進午餐時，祝習近平“萬壽無疆”並提議幹杯。中國國營的中央電視臺公開的視頻顯示，金正恩和趙樂際三次擁抱，展示了深厚的關系。視頻還展示了中國代表團贈送給金正恩的禮物，被捕捉到是8匹馬疾馳的雕像和被稱為中國“國酒”的茅臺30年酒箱。 金正恩在午餐後親自為趙樂際壹行送行。金正恩向趙樂際做了雙手合壹的動作，露出了燦爛的笑容。這個手勢在中國意味著“謝謝”。

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