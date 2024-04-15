成為“半百歲爸爸”的哥哥們，“喚醒松懈的中年人，素顏育兒奮鬥記”. April. 15, 2024 07:58. by 李智允記者 leemail@donga.com. “到了50歲左右，人生稍有不慎就會變得枯燥乏味。這時突然出現的孩子重新點燃了我松懈的生活。《爸爸是花中年》不只是孩子的成長日記，而是大齡爸爸們的成長日記。” 18日即將首播的A頻道綜藝節目《爸爸是花中年》中，與7歲、2歲的兒子壹起出演的歌手申成佑（57歲）發表了出演感想。演員安在旭（53歲）、歌手金元俊（51歲）也將和自己的子女壹起出演該節目。這些“大齡爸爸”的平均年齡是53.7歲。他們坦率地公開了養育平均4.8歲的子女時經歷的育兒喜悅和困難。13日，在首爾麻浦區東亞數碼媒體中心（DDMC）見到的三個人像等待已久壹樣愉快地聊天。20世紀90年代俘獲演藝界的“哥哥”們現在公開了成為“半百歲爸爸”的日常生活。被稱為“長發美男”的申成佑作為花美男搖滾歌手活躍在熒屏上，現在他將給老大泰伍演唱壹首可愛的童謠。安在旭為了給兩個孩子做壹日三餐飯，變得憔悴，幾乎要倒在餐桌上。金元俊也因為兩姐妹的育兒生活而體力透支。他們在成為明星之前是“爸爸”。安在旭說：“即使站在華麗的舞臺上，作為爸爸孤軍奮戰的樣子和別人沒有什麽不同。”金元俊說：“不是半素顏，是純素顏上陣的節目。留著蓬松的頭發給孩子洗澡的時候，老二藝珍突然親了我壹下。她平時不這樣…。驚慌失措的神色和盡自幸福的我的臉被攝像機拍了下來。”也有不少粉絲希望明星的幻想永遠不要破滅。但是決定“打碎”的理由是什麽呢？三位爸爸異口同聲地表示：“最想留下和孩子的珍貴回憶。”金元俊說：“10年、20年過去了，好像會成為和孩子們壹起回顧的記錄”，“特別是與從小就很親近的哥哥們壹起出演，所以像磁鐵壹樣吸引人。”申成佑補充說：“與以往以孩子們可愛形象為主的育兒綜藝不同，這是關於父母、子女之間發展關系的備忘錄，所以很好。”“書生爸爸（申成佑），嘮刀的爸爸（安在旭），像媽媽壹樣的爸爸（金元俊）”。三人所說的各自的爸爸角色。就像膝下孩子的性格不同壹樣，雖然年齡相似，但育兒風格卻有天壤之別。安在旭有8歲的大女兒和相差5歲的兒子，金元俊有7歲和3歲的兩個女兒。金元俊說：“原以為成佑哥是自由的靈魂，但在養育孩子時卻很重視禮儀，這讓我很吃驚。在旭哥是既刻薄又親切的爸爸。”“作為父母，我壹直都在苦惱‘我做得好嗎？’。通過這次拍攝，看到彼此的樣子，明白了沒有正確答案。觀眾們看節目的時候也會感覺到‘雖然表達的方式不同，但是和孩子接觸的心是壹樣的’。”（安在旭）他們在“育兒下班”後聚在壹起解悶。主持人金容建、金九拉作為“前輩爸爸”也提出了建議。安在旭說：“金九拉也在3年前得到了晚年生子，有很多地方彼此產生共鳴。”申成佑說：“金容建老師是我們所有人的父親，也是人生老師。細心的建議將超越熒屏，帶給觀眾震撼。”《爸爸是花中年》每周四晚9點30分播出。

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