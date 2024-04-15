人類的多樣性. April. 15, 2024 07:57. . “任何被造物都無法比用雙腳走路的人表現出更大的多樣性。”—出自《彼得•德魯克自傳》中 被評價為現代經營學創始人的彼得•德魯克從1939年出版的《經濟人的末日》開始，留下了經營者、經營、企業等包含資本主義核心的眾多書籍。其中，集成了對個別人類的探索的書是《彼得•德魯克自傳》。德魯克在這本書中介紹了在他人生中走過的人。光看目錄就覺得很有趣。如“讓人領悟到人間禮儀的奶奶”、“提示教育道路的老處女姐妹老師”、“戰爭中幸存的社會主義者的告白”等。 德魯克在書中說：“相較於概念，我總是對各種各樣的人更感興趣。”他遇到的人物被用作德魯克提出的眾多概念的示例和實證。 公司是由各種各樣的人組成的壹個無形的集合體。雖然通過看不見的規則和約定實現目的的壹體化，但其中卻聚集著個別存在。其中有些人在結束工作下班的路上，為了學習舞蹈或架子鼓去補習班，或學習畫畫。每個人隱藏的欲望和資質偶爾會在組織內以創意和獨創性的想法體現出來。人類在承認不是壹刀切，而是個別存在的瞬間，就會理解他人。理解就能知道，就能找到數字或統計無法解開的答案。 很多企業最近都在嘗試個性化營銷。也就是說，將個人的特點和喜好分開分析，進行針對性目標營銷。因為他們認為，觀察個別人類，讀懂其心意是營銷的基本。這就是個人色彩、MBTI等對人類探索的分類法層出不窮的原因。在人工智能（AI）成為話題的最近，未來的AI能否像人類壹樣成為個別存在呢？彼得•德魯克的話似乎有答案。

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